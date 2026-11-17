La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este miércoles. La Libertad Avanza busca reunir las firmas necesarias para llevar al recinto la iniciativa que apunta a suspender las primarias en 2027.

El libertario y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, junto al radical y secretario de la comisión, el ex gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este martes para avanzar con el tratamiento de la demorada reforma política, cuyo principal objetivo para la Casa Rosada es suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios generales de 2027. Sin embargo, después de varias horas de negociaciones y conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados, el dictamen no consiguió las firmas necesarias. El debate continuará este miércoles, luego de que el oficialismo solicitara un cuarto intermedio hasta el mediodía para revisar las modificaciones propuestas e intentar alcanzar un despacho que habilite el tratamiento en el recinto de la Cámara alta.

El escenario dentro de Asuntos Constitucionales es complejo para La Libertad Avanza. La comisión está integrada por 19 senadores: seis libertarios, seis dialoguistas, la jujeña Carolina Moisés y seis representantes del bloque kirchnerista. Con esta composición, el oficialismo necesita sumar cuatro firmas adicionales a las seis propias para conseguir un dictamen de mayoría, o reunir diez apoyos para avanzar con un despacho alternativo. Entre los legisladores que pueden resultar determinantes aparecen los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes), la justicialista Alejandra Vigo (Córdoba) y Beatriz Ávila (Tucumán), además de Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca) y la propia Moisés.

Las negociaciones del oficialismo pasan por conseguir el respaldo de los senadores que todavía no definieron su posición. La Casa Rosada considera encaminados los acuerdos con Suárez, Vischi y Vigo. Si esos compromisos se concretan, a La Libertad Avanza todavía le faltaría una firma para alcanzar las diez necesarias. Entre los nombres que pueden inclinar la balanza aparecen Espínola, Fama y Moisés. Una de las personas involucradas en las conversaciones reconoció, antes de la reunión, que el dictamen no saldría durante la jornada: «Ya hoy no será, pero creo que mañana estaría». Después de la postergación, desde el oficialismo también optaron por la cautela y resumieron el escenario con un «paso a paso».

Las próximas horas serán determinantes para el Gobierno de Javier Milei. Si consigue el dictamen este miércoles, la iniciativa quedará habilitada para llegar al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre. La fecha prevista inicialmente no será el miércoles 25, debido a que ese día el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deberá presentar su informe de gestión ante la Cámara alta. El funcionario es, además, uno de los principales negociadores del proyecto. Una nueva demora complicaría el calendario que diseñó la Casa Rosada para avanzar con la reforma política.

Desde el kirchnerismo, el senador chaqueño Jorge Capitanich cuestionó distintos puntos de la iniciativa. Entre ellos, mencionó la reformulación de la Boleta Única de Papel (BUP), la incorporación de columnas para las listas colectoras —que el Gobierno prefiere denominar «adhesiones»— y la posibilidad de incluir un casillero para votar por la lista completa. En ese contexto, acusó al oficialismo de buscar «eliminar opositores e impedir la participación democrática de la oposición».