Tras lograr 43 votos en el Senado para suspender las Primarias, el Gobierno traslada la batalla política a Diputados mientras intenta podar en la Cámara Alta los refuerzos presupuestarios destinados a universidades y organismos científicos.

El oficialismo libertario encara el tramo final del año legislativo con una agenda de sesiones extraordinarias diseñada a medida de su supervivencia política y financiera. El triunfo obtenido en el Senado, donde el Gobierno reunió 43 votos —seis más de los 37 requeridos— para darle media sanción a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desató festejos anticipados en la Casa Rosada tras siete meses de negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas. La jugada validó la estrategia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había garantizado el número de adhesiones sumando a radicales, al PRO —seducido con la promesa de avanzar con Ficha Limpia— y a senadores provinciales de Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, Misiones, Salta y Chubut.

Sin embargo, el tablero político advierte que la ingeniería parlamentaria desplegada en la Cámara Alta no es automáticamente replicable en Diputados, donde el Ejecutivo deberá revalidar los acuerdos en diciembre para convertir la suspensión en ley. Para Javier Milei, evitar la instancia de las primarias en el año presidencial es vital: una derrota o incluso una victoria ajustada en agosto de 2027 podría desencadenar una corrida financiera similar a la sufrida por Mauricio Macri en 2019 y comprometer todo el programa económico. En la vereda opuesta, el peronismo enfrenta su propio laberinto: mientras Cristina Kirchner y Axel Kicillof necesitan las primarias para ordenar su disputa interna, la eventual eliminación de ese filtro podría abrirle a Sergio Massa un camino alternativo para volver a competir.

La pulseada por el Presupuesto 2027 y el frente de Malvinas El segundo eje prioritario de las extraordinarias pasa por el Presupuesto 2027 en el Senado. Ni Milei, ni el ministro de Economía Luis Caputo, ni el titular de Desregulación Federico Sturzenegger están dispuestos a convalidar a libro cerrado el texto aprobado por Diputados, que elevó las partidas universitarias de 7 a 11 billones de pesos y sumó refuerzos para organismos clave como el CONICET, el INTA, el INTI y el Senasa. Ante la advertencia de la propia Patricia Bullrich sobre la dificultad de reunir los votos en la Cámara Alta para revertir esos incrementos, en Balcarce 50 exploran una salida judicial intermedia que evite volver al desgaste político de los vetos presidenciales.

En paralelo, desde el despacho del asesor Santiago Caputo se impulsa con fuerza el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido en los pasillos parlamentarios como la ley Malvinas. La iniciativa cobró urgencia política luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, rechazara por 18 votos contra tres el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las islas. Pese a que el fallo no resolvió la cuestión de fondo sobre la soberanía, Milei buscó retomar la iniciativa discursiva reclamando a los diputados que sancionen la norma antes de fin de año.

Ruido financiero y tensiones dentro de la coalición Mientras el Gobierno exhibe músculo en el Congreso, el frente económico y los equilibrios internos comienzan a mostrar fisuras visibles. En medio de los festejos legislativos, Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias públicas al reclamar una baja de impuestos para las pymes y medidas que alivien el bolsillo cotidiano. Más aún, envió un mensaje directo a la conducción de Javier y Karina Milei al rechazar el "verticalismo" y reivindicarse como una "socia" política con caudal electoral y bancas propias.