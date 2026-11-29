El presidente Javier Milei celebró el triunfo del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de España y felicitó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por los resultados que dejaron al bloque de derecha en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta.

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A través de su cuenta oficial de X, el mandatario argentino compartió un mensaje en el que destacó el desempeño electoral del Partido Popular y el crecimiento de Vox, al tiempo que cuestionó la gestión del presidente saliente, Pedro Sánchez. “La libertad avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo” , escribió Milei al comienzo de la publicación.

El jefe de Estado también hizo especial referencia a su vínculo con Santiago Abascal, a quien calificó como su amigo, y expresó su respaldo a un eventual entendimiento entre las dos fuerzas políticas españolas para conformar el próximo Gobierno.

“Enormes felicitaciones a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular por su victoria y a mi amigo Santiago Abascal por el gran resultado de Vox. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”, manifestó el presidente.

La celebración del mandatario argentino se produce en el marco de una relación marcada por las diferencias ideológicas y los enfrentamientos públicos con Pedro Sánchez. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei mantuvo una postura crítica hacia el dirigente socialista español y expresó en reiteradas oportunidades su cercanía política con Vox.

El mensaje que publicó el mandatario argentino en su cuenta oficial de X tras conocerse el resultado electoral en España.

En su publicación, el presidente volvió a cuestionar al líder del PSOE y aseguró que los resultados electorales representan un rechazo a sus políticas. “España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez”, sostuvo, antes de afirmar que las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo.

El resultado de las elecciones abre un nuevo escenario para las relaciones entre Argentina y España. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo todavía deberá negociar el respaldo parlamentario de Vox y atravesar el procedimiento de investidura correspondiente para convertirse en presidente del Gobierno español.

Hasta que se concrete el traspaso de poder, Pedro Sánchez continuará al frente de un Ejecutivo en funciones.