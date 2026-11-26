En medio de una creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el canciller Pablo Quirno aclaró este jueves que el Gobierno de Javier Milei no cuestiona el resultado de las elecciones presidenciales que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque volvió a expresar reparos sobre el desarrollo del proceso electoral.

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Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre , el funcionario buscó precisar las declaraciones que había realizado el último fin de semana en el programa de Mirtha Legrand y que generaron malestar en la administración brasileña.

“Nadie está poniendo en duda resultados”, afirmó Quirno. Sin embargo, cuestionó la orden de detención contra Flávio Bolsonaro tras los comicios y sostuvo que hubo situaciones durante el proceso electoral que, a su criterio, no fueron suficientemente prolijas.

Las declaraciones del canciller se conocieron luego de que medios brasileños informaran que Lula decidió retirar definitivamente a Julio Bitelli , embajador de Brasil en Buenos Aires. Además, trascendió que el mandatario no invitaría a Javier Milei a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato, prevista para el próximo 5 de enero.

Frente a este escenario, Quirno aseguró que la Cancillería argentina todavía no recibió una notificación formal sobre el retiro definitivo del diplomático y responsabilizó al gobierno brasileño por el deterioro de las relaciones bilaterales.

El vínculo diplomático entre ambos países se encuentra reducido al nivel de encargados de negocios desde el pasado 6 de agosto, luego de que Brasil retirara a su representante y solicitara que Argentina adoptara una medida similar.

El Gobierno mantiene sus diferencias con Lula

Quirno sostuvo que las discrepancias políticas e ideológicas entre Milei y Lula no deberían trasladarse a las relaciones institucionales. Esta postura también quedó reflejada en el Informe de Gestión N.º 146, presentado este miércoles por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso.

De acuerdo con ese documento, pese a las tensiones entre ambos gobiernos, ninguno de los tratados bilaterales ni los acuerdos de cooperación fronteriza, nuclear o de defensa fue suspendido.

El canciller también manifestó su preocupación por el acercamiento entre Brasil e Irán, luego de la difusión de una fotografía de Lula junto al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un contexto de fuertes diferencias entre Buenos Aires y Teherán.

El triunfo de Lula que profundizó las diferencias

El pasado 25 de octubre, Lula da Silva consiguió su reelección al imponerse en el balotaje presidencial frente a Flávio Bolsonaro. Según los resultados definitivos del Tribunal Superior Electoral de Brasil, el candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo el 51,79% de los votos, contra el 48,21% de su adversario.

Tras conocerse el resultado, el Gobierno argentino se limitó a comunicar que había tomado conocimiento del escrutinio y descartó emitir un mensaje oficial de felicitación al mandatario brasileño.

Milei había respaldado públicamente la candidatura de Bolsonaro durante la campaña electoral, una decisión que también generó cuestionamientos por parte de la administración de Lula.

Quirno también habló sobre el reclamo argentino por Malvinas

Durante la entrevista radial, el canciller se refirió al pronunciamiento que realizará este sábado 28 de noviembre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, respecto de las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar la explotación petrolera impulsada bajo licencias británicas en aguas próximas a las Islas Malvinas.

Quirno explicó que el tribunal podría aceptar total o parcialmente las medidas solicitadas o declararse incompetente para intervenir en esta instancia. Asimismo, remarcó que ninguna de esas alternativas supondría una resolución sobre la disputa de soberanía.

El Gobierno argentino presentó formalmente la demanda contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco de la controversia por el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, mientras que el pedido de medidas provisionales fue elevado el 13 de octubre.