La selección de Brasil cerró el año con una contundente goleada 7-0 ante Singapur, destacando el primer triplete de Vinícius Júnior con la camiseta absoluta.

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La selección de Brasil cerró el año 2026 con una aplastante victoria 7-0 sobre Singapur en su último amistoso. El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, fue la figura destacada al anotar tres goles en la primera mitad, brindando una imagen de recuperación para el equipo brasileño luego de la caída sufrida ante Japón.

El encuentro se desarrolló en el Estadio Nacional de Singapur, donde el equipo sudamericano mostró una clara superioridad. Vinícius Júnior abrió el marcador a los nueve minutos y amplió la ventaja a los 15 y 21, completando un hat-trick en un lapso de apenas quince minutos. Este desempeño reafirmó su importancia para el seleccionado, similar a su actuación previa contra Japón, donde anotó los dos goles de Brasil en la derrota por 3-2.

La superioridad brasileña continuó durante la primera etapa. A los 31 minutos, Endrick estiró la diferencia a 4-0 antes del entretiempo. En la segunda mitad, Estevao anotó el quinto gol a los 51 minutos, Rayan marcó el sexto a los 65, y un autogol de Raoul Suhaimi selló el resultado final a los 74 minutos, sellando la goleada 7-0.

El primer triplete de Vinícius con la selección Se trató del primer hat-trick de la carrera de Vinícius Júnior con la selección absoluta brasileña. El delantero, sustituido en el minuto 60, tuvo una actuación memorable que culminó con la anulación de un posible cuarto gol por posición adelantada. Este resultado permitió al pentacampeón recuperarse de la reciente derrota y disipar las dudas.