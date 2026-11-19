El arquero de Corinthians, Hugo Souza , quedó en el centro de la atención de los medios brasileños, aunque esta vez lejos de las canchas. El futbolista de 27 años será padre de dos niñas con dos mujeres diferentes, en medio de una historia sentimental marcada por separaciones, reencuentros y versiones cruzadas.

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La particularidad que desató la polémica es que ambos embarazos tienen apenas dos meses de diferencia . Por un lado, su expareja, la influencer Rauany Barcellos, transita el octavo mes de gestación. Por otro, Rai Araújo, modelo e influencer con quien Souza mantiene un vínculo desde 2022, espera una niña y cursa aproximadamente el sexto mes de embarazo.

La noticia tuvo una amplia repercusión en los portales de espectáculos de Brasil, que reconstruyeron la cronología de las relaciones del arquero y las circunstancias en las que se produjeron ambos embarazos.

La historia con Rauany Barcellos, de 23 años y con más de 270.000 seguidores en redes sociales, tomó estado público a fines de julio, cuando ambos anunciaron que esperaban una hija. Sin embargo, la relación formal entre la influencer y el futbolista había terminado en abril.

La llegada de la bebé, que se llamará Pétala, alimentó las versiones de una posible reconciliación. No obstante, desde el entorno del deportista aclararon que no habían retomado la relación y que el embarazo correspondía a una etapa anterior a la separación.

Para Barcellos, además, la noticia llegó después de una experiencia dolorosa: el año pasado había sufrido la pérdida de mellizos.

Pese a la ruptura, Souza mantiene un vínculo cordial con su expareja. Incluso participó de una celebración íntima para conocer el sexo de la bebé y le dedicó un mensaje afectuoso en las redes sociales.

La segunda historia involucra a Rai Araújo, con quien el arquero se conoce desde 2022. Después de una breve separación, ambos volvieron a acercarse y ahora esperan otra niña.

La reacción de Rai Araújo y el silencio del arquero

Araújo confirmó su embarazo a la publicación Daily do Garotinho y evitó brindar precisiones sobre el estado actual de su relación con Souza. Sin embargo, dejó en claro que el futbolista está presente durante esta etapa.

“No era mi intención la exposición”, expresó la modelo.

En una publicación en Instagram también contó que la noticia del embarazo estuvo lejos de ser una celebración tradicional.

“Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Comenzó con lágrimas, dolor y mucho miedo. ¡Pero seguí adelante! Y fue lo mejor que hice”, relató.

Mientras tanto, el arquero optó por mantener un perfil bajo respecto de esta segunda paternidad. La situación alimentó el interés de los medios brasileños y generó numerosos comentarios entre los hinchas de Corinthians, donde el tema personal del futbolista desplazó momentáneamente la atención deportiva.

Quién es Hugo Souza, el arquero de Corinthians

Hugo Souza tiene 27 años, mide 1,99 metros y surgió de las divisiones inferiores de Flamengo, club en el que debutó en Primera División en 2020, cuando tenía apenas 21 años.

Después de consolidarse en el fútbol brasileño y sumar títulos, tuvo una experiencia en Europa: defendió el arco del Chaves de Portugal durante la temporada 2023/24.

Posteriormente regresó a Brasil y se incorporó a Corinthians, donde se convirtió en una de las figuras del equipo. Ahora, su nombre ocupa las portadas de los medios brasileños por una situación personal que involucra a dos embarazos simultáneos y dos historias sentimentales diferentes.