La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a crecer en noviembre y alcanzó los 2,04 puntos sobre un máximo de 5 , según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. La medición representa una mejora del 4,1% respecto de octubre .

Santilli enfrentará más de 1.200 preguntas en su primera presentación ante el Senado

Ludopatía: la Iglesia le pidió al Senado no dejar caer la ley contra las apuestas

Se trata del segundo incremento mensual consecutivo : en octubre el indicador había pasado a 1,95 puntos después del retroceso registrado en septiembre. Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza para compensar la caída acumulada durante el último año, ya que el nivel actual se encuentra 17,5% por debajo de noviembre de 2025 , cuando había marcado 2,47 puntos.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 17 de noviembre , sobre una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país. La propia UTDT advirtió que, desde abril, el índice viene moviéndose alrededor de los dos puntos sin mostrar todavía una tendencia sostenida hacia arriba o hacia abajo.

Los cinco indicadores que conforman el ICG aumentaron respecto de octubre , aunque con diferencias importantes entre sí. El atributo mejor evaluado volvió a ser la honestidad de los funcionarios , que llegó a 2,41 puntos y creció 1,4% mensual.

Muy cerca quedó la capacidad para resolver los problemas del país , con 2,40 puntos y una mejora del 5,6%. La eficiencia en la administración del gasto público llegó a 2,08 puntos, un 4,5% más que el mes anterior.

Por debajo de los dos puntos quedaron la evaluación general del Gobierno, con 1,69 (+3,6%), y la preocupación por el interés general, con 1,60. Este último fue el componente peor calificado, aunque al mismo tiempo registró la mayor recuperación del mes, con un incremento del 6,4%.

Los hombres muestran más confianza que las mujeres

El informe también reveló una diferencia significativa según género. Entre los hombres, el índice alcanzó los 2,35 puntos después de crecer 8,7%, mientras que entre las mujeres bajó 2% y quedó en 1,70.

La brecha entre ambos grupos llegó así a 0,65 puntos y se amplió ligeramente respecto del mes anterior. El incremento general del índice estuvo, por lo tanto, impulsado principalmente por la mejora registrada entre los varones.

Por edades, los jóvenes de entre 18 y 29 años continúan mostrando el nivel de confianza más alto, con 2,23 puntos, aunque tuvieron una baja mensual del 6,2%. En sentido contrario, el salto más importante se produjo entre los mayores de 50 años: el indicador creció 21,7% y llegó a 2,20 puntos.

El segmento de entre 30 y 49 años quedó más atrás, con 1,82 puntos, después de registrar una disminución del 7,2%. Otro de los movimientos destacados apareció entre las personas con instrucción primaria, donde el índice avanzó 28,9% y alcanzó 1,67 puntos.

El interior, por encima del AMBA

También hubo diferencias importantes según el lugar de residencia. El mayor nivel de confianza volvió a encontrarse en el interior del país, donde el ICG alcanzó 2,27 puntos después de crecer 6,3% en noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires el indicador llegó a 1,95 puntos, con una mejora del 3,7%, mientras que en el Gran Buenos Aires se ubicó en apenas 1,59 puntos, luego de retroceder 1,4%. De esta manera, la diferencia territorial entre el interior y el principal conglomerado bonaerense volvió a ampliarse.

El informe también mostró una fuerte diferencia según las expectativas económicas de los encuestados. Entre quienes consideran que la situación mejorará, la confianza en el Gobierno alcanza 4,05 puntos; entre quienes esperan un empeoramiento, cae a apenas 0,43.

Cómo queda Milei frente a otros gobiernos

La medición de noviembre corresponde al mes 35 de la presidencia de Javier Milei. En esa comparación histórica, sus 2,04 puntos están por encima de los registros que tenían Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo momento de sus respectivos mandatos.

El índice actual resulta 15,2% mayor que el de Macri en su mes 35 y 71,1% superior al de Alberto Fernández. Sin embargo, queda por debajo del nivel que registraban Néstor Kirchner, con 2,54 puntos, y Cristina Fernández de Kirchner durante su primera presidencia, con 2,42.

El detalle histórico publicado por la UTDT también ubica a Milei por encima del segundo mandato de Cristina Kirchner, que en su mes equivalente registraba 1,60 puntos. Mauricio Macri tenía entonces 1,77 y Alberto Fernández, 1,19.

Si se toma el promedio de los primeros 35 meses de gestión, el Gobierno de Milei registra 2,32 puntos. Esa cifra queda por debajo del promedio de Mauricio Macri para el mismo período, que fue de 2,43, pero por encima de los 1,83 puntos correspondientes a Alberto Fernández.

El dato de noviembre extiende así la recuperación iniciada en octubre, aunque el comportamiento de los próximos meses permitirá determinar si el índice logra abandonar la franja cercana a los dos puntos en la que se mantiene desde abril o continúa con oscilaciones mensuales.