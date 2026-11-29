El presidente Javier Milei prepara una intensa agenda internacional para diciembre, con dos compromisos centrales para la política exterior argentina: la cumbre de presidentes del Mercosur en Montevideo y la reunión de líderes del G20 en Miami.

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Ambas actividades figuran en el calendario presidencial, aunque desde Casa Rosada todavía trabajan en la definición de los itinerarios y los posibles encuentros bilaterales. Los viajes se producirán en un contexto marcado por las diferencias diplomáticas con Brasil, la búsqueda de una mayor apertura comercial y el interés del Gobierno argentino por consolidar su relación con Estados Unidos.

La agenda internacional del mandatario tuvo un anticipo el pasado jueves, cuando viajó a Paraguay para reunirse con el presidente Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña. El encuentro sirvió como antesala de la próxima cumbre regional, en la que Argentina asumirá un nuevo rol dentro del Mercosur.

El próximo viernes 4 de diciembre , Milei viajará a Uruguay para participar de la 69ª Cumbre de presidentes del Mercosur. Durante el encuentro, Argentina recibirá de manos del Gobierno uruguayo la presidencia pro tempore del bloque regional, que ejercerá durante los próximos seis meses.

Entre los principales intereses del Gobierno nacional se encuentra la posibilidad de flexibilizar las reglas comerciales del Mercosur para que sus integrantes puedan avanzar en negociaciones con países externos al bloque. Esta postura había encontrado un aliado en Paraguay, durante la gestión de Santiago Peña.

Uno de los aspectos que marcará el encuentro será la relación entre Argentina y Brasil, que atraviesa un momento de tensión diplomática. Las diferencias se profundizaron tras los cuestionamientos del canciller argentino, Pablo Quirno, al reciente proceso electoral brasileño y las versiones sobre una posible ausencia de Milei en la ceremonia de asunción de Lula da Silva, prevista para el 5 de enero.

Consultado sobre esa posibilidad durante una entrevista con CNN, el presidente fue contundente: “No tengo ningún interés en que me invite tampoco”.

Segunda escala: Miami y una nueva oportunidad de acercamiento a Trump

El segundo compromiso internacional de Milei tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre, cuando participe de la cumbre de líderes del G20 en Miami. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral, un complejo perteneciente al presidente estadounidense.

La reunión estará atravesada por tres ejes principales: la desregulación económica, el desarrollo energético y la innovación tecnológica. Estos temas coinciden con algunos de los lineamientos que Milei impulsa desde el inicio de su gestión y que buscará transmitir ante los representantes de las principales economías del mundo.

La visita también tendrá relevancia para el vínculo bilateral con Estados Unidos, especialmente después del revés electoral que sufrió el Partido Republicano en las recientes elecciones legislativas de medio término. La nueva composición del Congreso estadounidense podría condicionar eventuales mecanismos de asistencia financiera a la Argentina.

Si bien la participación de ambos mandatarios en el G20 abre la posibilidad de un nuevo acercamiento, todavía no está confirmada una reunión bilateral entre Milei y Donald Trump. Casa Rosada deberá terminar de definir las actividades oficiales y los encuentros que mantendrá el presidente durante su estadía en Estados Unidos.