La capacitación en RCP llegó a Jáchal y el programa avanza ahora hacia Calingasta

El plan provincial ya formó a más de 2.180 personas en escuelas secundarias sanjuaninas. En el norte de la provincia se reunieron 520 participantes y el cronograma se extenderá a otros# El programa de RCP escolar llegó a los departamentos alejados y ya capacitó a más de 2.100 personas en San Juan

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La iniciativa conjunta entre Educación y Salud tuvo una multitudinaria jornada en Jáchal con 520 participantes y el cronograma continúa en Calingasta. Buscan llevar la formación a todas las escuelas secundarias de la provincia.

El Programa Provincial de Capacitación y Concientización en RCP en el Ámbito Educativo dio un paso clave en su despliegue territorial al desembarcar en los departamentos alejados de la Capital sanjuanina. La formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, completó una exitosa jornada en Jáchal y se prepara para continuar su recorrido en Calingasta.

Desde que iniciaron las actividades este año, un total de 2.185 personas de 30 instituciones educativas ya recibieron entrenamiento teórico y práctico para saber cómo actuar frente a un paro cardiorrespiratorio.

La implementación progresiva del programa prevé alcanzar a un número masivo de comunidades educativas. Hasta la fecha, las cifras de la iniciativa registran:

2.185 personas capacitadas en total.

1.665 participantes pertenecientes al Gran San Juan y zonas aledañas.

520 participantes sumados en la reciente jornada masiva de Jáchal.

30 escuelas ya formadas y 28 instituciones más agendadas en el cronogram

Desglose departamento por departamento

Antes de desembarcar en el norte sanjuanino, los talleres se dictaron en diversos municipios del Gran San Juan y zonas aledañas:

Jáchal: 520 personas formadas.

Capital: 342 participantes.

Rawson: 329 participantes.

Pocito: 288 participantes.

Chimbas: 219 participantes.

Caucete: 194 participantes.

Rivadavia: 155 participantes.

25 de Mayo: 84 participantes.

Santa Lucía: 31 participantes.

9 de Julio: 22 participantes.

Cada estudiante capacitado multiplica las posibilidades de respuesta

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el impacto directo que tiene esta herramienta en la comunidad:

"Aprender RCP brinda conocimientos para actuar en una emergencia en la que cada minuto cuenta. Queremos que estudiantes, docentes y personal escolar sepan cómo responder ante un episodio cardíaco y puedan reconocer la importancia de intervenir de manera rápida y adecuada. Cada estudiante que accede a esta formación multiplica las posibilidades de respuesta en una emergencia", enfatizó la funcionaria.

Un marco legal para formar a las escuelas sanjuaninas

El programa fue oficializado mediante la Resolución N.º 14594 del Ministerio de Educación, fruto de un convenio articulado bajo la Ley Provincial 2674-H y en consonancia con las Leyes Nacionales 26.835 y 27.159, las cuales promueven la enseñanza obligatoria y prioritaria de maniobras de resucitación en los establecimientos educativos.

¿A quiénes está dirigido y cómo son los talleres?

Público objetivo actual: Estudiantes de los dos últimos años de nivel secundario, docentes y personal no docente.

Metodología: Talleres teórico-prácticos, simulaciones supervisadas con muñecos de entrenamiento y soporte audiovisual actualizado bajo los lineamientos 2024 de la American Heart Association (AHA).

Próxima etapa: En una segunda fase, la capacitación se extenderá de forma paulatina a todos los años del nivel secundario.

La importancia de saber actuar a tiempo

La Reanimación Cardiopulmonar es una técnica determinante para mantener la circulación de sangre oxigenada hacia el cerebro y órganos vitales mientras los servicios de urgencia se trasladen al lugar. La aplicación inmediata de maniobras de RCP por parte de un testigo presencial puede duplicar o triplicar las probabilidades de supervivencia de una persona y reducir drásticamente el riesgo de secuelas neurológicas irreversibles.