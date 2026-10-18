Los ejes del nuevo protocolo que buscan implementar en la UNSJ contra la violencia de género

La UNSJ avanza en la implementación de un nuevo protocolo para abordar situaciones de violencia de género y discriminación dentro de la institución. La propuesta, impulsada por la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación, contempla ampliar las medidas de prevención y protección, entre otras acciones que busquen propiciar espacios seguros y libre de violencia dentro de cada unidad académica.

Diez años de una política que se hizo institución: el recorrido de la Oficina por la Igualdad de Género de la UNSJ

Paula Sosa, directora del área, explicó que la iniciativa se encuentra en etapa de elaboración y todavía no fue presentada ante el Consejo Superior. El objetivo es conseguir que la propuesta de un nuevo protocolo sea tratada y aprobada durante el próximo año, para luego organizar las acciones de sensibilización y prevención en los distintos sectores de la comunidad universitaria.

“La principal prioridad es aprobar el nuevo protocolo, de eso dependen las acciones de esta oficina actualmente” , sostuvo Sosa en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Uno de los principales cambios que se busca introducir es la incorporación de un proceso restaurativo que le permitiría a la Oficina ampliar las herramientas de intervención frente a situaciones de violencia. Según explicó Sosa, esta modificación apunta a fortalecer las medidas de prevención y protección disponibles para abordar casos.

Otro de los puntos centrales es la creación de una red de referentes en cada unidad académica. Si bien ya existen algunas experiencias de este tipo, la intención es ampliar su alcance y fortalecer el trabajo territorial del área dentro de las distintas facultades y dependencias de la UNSJ. Esto no es menor si se tiene en cuenta que la UNSJ tiene presencia en territorio, es decir, espacios de aprendizaje en distintos puntos de la provincia, tanto en el Gran San Juan como en los departamentos alejados y alrededores.

La propuesta también contempla licencias para estudiantes que atraviesen situaciones de violencia. Actualmente, según detalló la directora, existen herramientas de este tipo para docentes y personal no docente, pero el estamento estudiantil no está incluido. La incorporación de esta posibilidad buscaría contemplar las necesidades académicas de quienes atraviesan estas situaciones, para que no pierdan los avances logrados en sus formaciones profesionales.

El cuarto eje es la creación de un régimen disciplinario para estudiantes que ejerzan violencia. Sosa señaló que, mientras los docentes y no docentes denunciados por acciones violentas pueden quedar sujetos a sumarios e investigaciones, actualmente no existe un mecanismo equivalente para el alumnado en el marco señalado por la funcionaria. “Los estudiantes que ejercen violencia no tienen sanción, sobre todo los varones estudiantes”, indicó.

Para elaborar la propuesta, el equipo tomó como referencia experiencias de otras universidades que ya cuentan con herramientas similares. La intención es analizar esos antecedentes y adaptarlos a las características y necesidades de la casa de altos estudios.

La prioridad para el próximo año

La aprobación del protocolo es el objetivo principal que se plantea la Oficina para el próximo año. De acuerdo con Sosa, la nueva normativa servirá como marco para definir y ampliar las acciones de prevención, protección y sensibilización destinadas a los distintos sectores de la comunidad universitaria.

Aunque el documento todavía no llegó al Consejo Superior, la expectativa es conseguir el respaldo necesario para avanzar con su tratamiento. La directora remarcó que buena parte de las iniciativas previstas dependerá de que se concrete este paso institucional.

En paralelo, el área busca fortalecer la difusión de su trabajo, especialmente entre los estudiantes. Según explicó Sosa, docentes y no docentes suelen conocer la existencia de la Oficina y sus funciones, pero ese reconocimiento no se replica necesariamente entre los alumnos. Por ese motivo, otra de las líneas de trabajo para el próximo año será incorporar una breve participación en los cursos de ingreso, con el objetivo de presentar el área, explicar cómo funciona y dar a conocer las herramientas disponibles para quienes necesiten recurrir a ella.

De esta manera, la UNSJ busca combinar la actualización de su normativa con una mayor presencia de la Oficina en la vida universitaria. La aprobación del protocolo, la ampliación de las medidas de protección y la difusión entre los estudiantes aparecen como los principales desafíos para avanzar en la prevención y el abordaje de la violencia de género y la discriminación dentro de la institución.