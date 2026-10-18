Argentina recibe al Papa: gestos que marcaron la historia

El documental multiplataforma Argentina recibe al Papa , de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, estrena su tercer episodio conducido por Laura Carbonari. Este envío profundiza en la vocación pacificadora de la Iglesia católica y rescata testimonios que unen episodios diplomáticos cruciales del pasado con la inminente llegada de León XIV a nuestro país.

Argentina volvió a demostrar de qué está hecha: eliminó a España por penales y jugará otra final del mundo

El bloque histórico reconstruye las tensas jornadas de diciembre de 1978, cuando Argentina y Chile estuvieron al borde del conflicto armado por las islas del canal Beagle.

La decisiva intervención de Juan Pablo II y el rol mediador del cardenal Antonio Samoré sentaron las bases para frenar los cañones y firmar el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Esa misma huella pastoral revive a través de Mausi Staringher, quien rememora la escala de Juan Pablo II en el aeropuerto El Plumerillo en 1987, cuando el pontífice quebró el protocolo oficial para bendecir y escuchar al Coro Universitario interpretar La Virgen de la Carrodilla y una melodía tradicional polaca.

El legado de Jorge Mario Bergoglio ocupa un tramo central. Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza , detalla el emotivo homenaje previsto en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y reflexiona: “Nunca nos visitó porque nunca se fue”.

A su vez, monseñor Gustavo Larrazábal, obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, aporta su mirada sobre la impronta de una "Iglesia en salida" tras años de labor compartida en la editorial Claretiana.

La entrega concluye con la mirada de la sociedad civil y comunitaria: el bodeguero Hugo Cabrini vincula el mensaje de unidad con la obra solidaria de Don Orione, mientras jóvenes y organizadores pastorales de Mendoza y San Juan ultiman la logística para participar del encuentro.