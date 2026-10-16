Padre de dos hijos y querido por sus vecinos: quién era el joven asesinado en Jáchal

Germán Galleguillo tenía 24 años y era padre de dos pequeños hijos. Fue apuñalado en una violenta gresca en Tamberías y falleció en el Hospital Rawson.

La comunidad de Jáchal no sale de su asombro tras la trágica muerte de Germán Ismael Galleguillo, un joven de tan solo 24 años y padre de dos hijos pequeños, quien perdió la vida este jueves 15 de octubre luego de ser gravemente herido de una puñalada durante una pelea en la localidad de Tamberías.

Galleguillo era un vecino conocido de la zona cuya repentina y violenta muerte dejó conmocionados a sus allegados, amigos y familiares, quienes hoy enfrentan el dolor de su partida en medio del avance de las investigaciones judiciales para esclarecer el crimen.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en un puesto ubicado cerca de Costa Canal, a tres kilómetros de la villa cabecera jachallera. Galleguillo se encontraba junto a un adolescente de 17 años cuando se desató una discusión que escaló rápidamente a las manos. En medio de la gresca, la víctima recibió un puntazo que le provocó una severa perforación pulmonar. Tras ser asistido de urgencia en el Hospital San Roque, fue trasladado en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson, en la Capital, donde finalmente falleció por la tarde.

La Municipalidad de Jáchal asistirá a la familia del joven Ante el difícil momento que atraviesa la familia de la víctima y el impacto de la tragedia, la Municipalidad de Jáchal tomó contacto con los allegados de Galleguillo para brindarles acompañamiento institucional y asistencia económica integral.