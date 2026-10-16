Apareció la joven de 28 años que era buscada en San Juan

Llegó a su fin la intensa búsqueda de Paola Ramona Elizabeth Agüero, la joven de 28 años cuyo paradero se desconocía en la provincia desde el pasado 15 de octubre. Fuentes policiales confirmaron que la mujer fue hallada y se encuentra en buen estado general de salud.
La desaparición de Agüero había movilizado al programa provincial San Juan Te Busca y a la Policía de San Juan, que habían emitido una alerta pública solicitando la colaboración de la comunidad para aportar datos sobre su ubicación.
Tras llevar a cabo las diligencias correspondientes y constatar su integridad física, las autoridades dieron por finalizado el operativo y desactivaron el protocolo oficial de búsqueda de personas.