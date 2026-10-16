Córdoba: hallaron el cuerpo de una joven en una heladera y buscan a su pareja por femicidio

Un estremecedor hallazgo conmociona a la provincia de Córdoba y al país. En el marco de la búsqueda de Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que se encontraba desaparecida desde comienzos de octubre, la Justicia encontró el cadáver de una mujer oculto dentro de una heladera y cubierto con cal hidratada durante un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Cruz del Eje.

Para evitar un desalojo, un hombre se subió al techo y se prendió fuego

Encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera y buscan a su pareja

El principal sospechoso del atroz crimen es su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, sobre quien pesa una orden de captura internacional y un intenso operativo de búsqueda, ya que se sospecha que habría huido hacia la provincia de La Rioja.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por Romina, hermana de Camila, quien indicó que no lograba contactarse con la joven desde el pasado 2 de octubre. Dos días después del último contacto, la mujer recibió un mensaje de texto a través de Facebook enviado por el propio Gómez, en el que intentaba desviar las sospechas y simular una discusión de pareja:

"El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor, si hablas con ella ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá? Si me dice dónde está la voy a buscar", decía el mensaje enviado por el sospechoso.

A medida que pasaban los días y la joven no aparecía, la preocupación familiar aumentó, desencadenando la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje.

Camila Iglesias, la joven asesinada en Cruz del Eje.

Macabro hallazgo en un pasillo lateral

Tras reunir testimonios que daban cuenta de antecedentes de violencia de género y reiterados conflictos en la pareja, las autoridades ordenaron el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio Los Altos.

El inmueble se encontraba deshabitado, pero al inspeccionar un pasillo lateral, los efectivos policiales y judiciales se topó con la escena: una heladera en cuyo interior yacían los restos de una mujer cubiertos con cal.

El cuerpo fue trasladado de inmediato al Instituto de Medicina Forense de Córdoba para realizar las pericias correspondientes, precisar la causa de la muerte y confirmar formalmente la identidad mediante análisis genéticos.

En el lugar, los peritos secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de sustancias, un teléfono celular destruido y una carta atribuida a Gómez, donde admitiría haber cometido el femicidio antes de darse a la fuga.

"Se mandó una cagada": intensa búsqueda del prófugo

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba confirmó que familiares del acusado revelaron datos cruciales para la causa. Según declararon, Gómez se contactó con ellos para manifestarles que "se había mandado una cagada", que no pensaba ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.

Las primeras líneas investigativas señalan que el prófugo habría escapado con destino a la provincia de La Rioja. Ante esta hipótesis, la Fiscalía emitió la alerta y el pedido de detención correspondiente para lograr su pronta captura.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, se refirió al caso e indicó que el hecho se maneja bajo el protocolo estricto de femicidio, solicitando prudencia a la espera de los informes forenses definitivos.