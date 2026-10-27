Marcelo Ferreyra presenta su primera muestra individual en la capital sanjuanina

El artista jachallero, radicado en el sur del país, regresa a la provincia con una muestra retrospectiva a la que bautizó “Cordillera y mar”.

Marcelo Ferreyra vuelve a San Juan, ahora con una gran muestra individual, más de 100 obras que recorren 40 años de creación y testimonio.

En junio del año pasado, Marcelo Ferreyra expuso por primera vez en la capital provincial dentro de la muestra colectiva “Territorios Interiores” en el Centro Cultural Estación San Martín. Y pronto, redoblará su apuesta: el artista visual jachallero radicado en Río Negro regresará al mismo lugar, para presentar su primera exposición individual.

"Cordillera y Mar" -tal como ha bautizado a esta muestra que debutará el 6 de noviembre- no representa únicamente un hito en su extensa carrera profesional, sino un puente directo con los paisajes de su infancia, la memoria familiar y el pulso cultural de su tierra natal. La exposición, reúne más de 150 obras originales que recorren una extensa búsqueda personal y estética.

"Respirando aire puro en mi valle jachallero", publicó Marcelo Ferreyra junto a esta postal en su tierra En su transitar por la sala, los visitantes podrán apreciar desde trabajos realizados en la década de ’80 -una serie de dibujos que denunciaba atrocidades de la dictadura argentina- hasta sus producciones más recientes en pintura acrílica y escultura, donde la geografía y las vivencias humanas se entrelazan de principio a fin.

"Volver para exponer parte de mi producción significa también reencontrarme con algo que había perdido al irme tan lejos: la territorialidad. Ese ADN que me ubica en el lugar justo y preciso", afirmó el artista a DIARIO DE CUYO, reflexionando sobre lo que significa para él pisar nuevamente esta tierra. Y fue por más: "Regreso, después de cuarenta años de ausencia, al territorio donde nací. Aquí, durante mi niñez y adolescencia, se acunaron los íconos fundacionales de mi cultura, de mi tiempo y de mi espacio. Vengo a ofrecer, a modo de regalo, aquello que me representa como trabajador, gestor cultural, editor y artista visual", apuntó el ex director de cultura de Jáchal.

De Jáchal al sur: trazos que enlazan La propuesta pictórica de Ferreyra sitúa al ser humano en el centro del relato visual. Sus figuras aparecen contenidas por la inmensidad del paisaje. En cada pieza se asoman gestos y elementos identitarios que unen su tierra montañosa con el entorno patagónico donde echó raíces. Ambos mundos dialogan con fluidez en sus composiciones.