San Juan se viste de arte: un puente entre generaciones y lenguajes

Con la participación de 54 expositores sanjuaninos , se prepara la nueva edición de "San Juan se viste de arte". Se trata de la 7ma. entrega del destacado encuentro de artes visuales, que abrirá sus puertas el próximo viernes 6 de noviembre , en la Sala Multiespacio El Carrascal.

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El esperado encuentro cultural, que hunde sus raíces en el año 2017 bajo el impulso inicial de propuestas federales, vuelve a poner en foco el panorama visual sanjuanino, con una propuesta variada en cuanto a temáticas, formatos y técnicas.

" San Juan se viste de arte es, creo yo, un síntoma del arte contemporáneo en San Juan. Acá se reúnen los artistas consagrados y emergentes en todas las disciplinas de las artes visuales , como es pintura, grabado, dibujo, escultura, fotografía... Por ahora es por invitación, sí se le va dando espacio a gente que antes no ha expuesto, sobre todo priorizando a los emergentes, porque creo que hay que cuidar la obra de todos", señaló a DIARIO DE CUYO Graciela Faedo, coordinadora de la muestra.

La artista, una de las integrantes del colectivo 18 Mundos, subrayó que esta " convivencia de trayectorias " es justamente uno de los pilares de la propuesta. "Cada obra potencia a la siguiente y es muy bueno dejar que las obras dialoguen entre ellas. Yo creo que el trabajo colectivo enriquece y fortalece permanentemente ", marcó, no sin destacar el entusiasmo con el que la comunidad artística espera cada edición.

" Esto comenzó en el 2017 , cuando me convocaron desde Buenos Aires para que coordinara 'Mi Mejor Obra', una muestra simultánea y federal que se inauguraba todos los 8 de mayo en todo el país. Me acuerdo que hubo 32 participantes en ese debut", comentó Faedo. Con el paso de los años, el proyecto adquirió una impronta propia y provincial.

San Juan se viste de arte se realiza desde 2017, con excepción de los años de pandemia

"A partir del segundo año, y como vi que la muestra iba tomando vuelo propio, se me ocurrió que había que darle un carácter un poco más identitario, que representara más a San Juan. Entonces decidimos ponerle 'Mi mejor obra - San Juan se viste de arte', y a partir de ahí, fue Jamile Apara la que me impulsó a que llevara adelante esta idea", acotó.

Tras superar los años de interrupción obligada por la pandemia, el encuentro recuperó su dinamismo hasta alcanzar la actual convocatoria.

Momento de montaje en la edición 2025, en el foyer del Auditorio

Mecenazgo: promoción cultural

Un hito significativo para esta edición es su incorporación al régimen de promoción cultural a través de la Ley de Mecenazgo, con el respaldo financiero de Toyota Argentina y el concesionario oficial Señor González.

Este apoyo económico permitirá concretar un viejo anhelo del sector: la edición de un catálogo impreso de alta calidad que servirá como registro material para los participantes. "Es algo muy importante para los artistas, algo que generalmente, por los costos, no se puede hacer. Va a ser un catálogo impreso muy lindo, como para que cada artista también pueda tener su registro de manera material de lo que es esta muestra", explicó.

Además, la idea es adquirir equipamiento técnico útil. "Si nos alcanza, y está puesto en el proyecto, después que terminamos con todo lo que es imprenta el objetivo es comprar un nivel láser, que estaría a disposición de los artistas que participan en la muestra, bajo ciertas condiciones, por supuesto. No es una cosa cara, pero realmente es una herramienta necesaria a la hora del montaje, y la mayoría de las salas no lo tienen", precisó Faedo.

La cita en El Carrascal

San Juan se viste de arte