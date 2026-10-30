Iglesia se Prepara para Vivir el Encuentro "Entre Guitarras, Mitos y Leyendas"

El evento, organizado por el municipio de Iglesia, se llevará a cabo este sábado 31 de octubre, con entrada gratias.

Se viene un encuentro de cultua, mitos y leyendas en Iglesia.

El departamento Iglesia se viste de fiesta y misterio este próximo sábado 31 de octubre para albergar una nueva edición del Encuentro de Cultura y Folclore Cuyano titulado "Entre Guitarras, Mitos y Leyendas". Organizado por el municipio de Iglesia, el evento promete convocar a vecinos y visitantes en una jornada inolvidable de tradición, arte y entretenimiento.

Música, Danza y Tradición en Iglesia Las actividades centrales se desarrollarán este sábado 31 de octubre, en el horario de 16 a 22, teniendo como escenario principal la Plaza Benita Molina. El encuentro fusionará la música folclórica con la riqueza del folclore cuyano y el misterio de los relatos populares.

Los asistentes podrán disfrutar de una nutrida programación artística que incluye:

Música y DJ en vivo: presentaciones en vivo para acompañar la tarde.

presentaciones en vivo para acompañar la tarde. Danzas tradicionales: cuadros de baile típicos de la región.

cuadros de baile típicos de la región. Narraciones: relatos y cuentos enfocados en el folclore y la mitología local.

relatos y cuentos enfocados en el folclore y la mitología local. Feria de artesanos y emprendedores: puestos especialmente ambientados en sintonía con la temática del terror cuyano, recreando una atmósfera única.

puestos especialmente ambientados en sintonía con la temática del terror cuyano, recreando una atmósfera única. Concursos y premios: reconocimientos especiales y muchas sorpresas para el público. Un recorrido especial para llegar al encuentro Para facilitar el traslado de los vecinos de las distintas localidades, la organización dispuso un recorrido de colectivos con horarios estratégicos que conectarán varios puntos del departamento rumbo al predio central:

Plaza de Bella Vista: salida a las 15,30.

salida a las 15,30. Plaza Barrio Real (Villa Iglesia): salida a las 15,45.

salida a las 15,45. Plaza San Martín (Las Flores): salida a las 16, continuando su trayecto hacia Rodeo. Mitos y leyendas en primera persona Uno de los grandes atractivos de la jornada será la invitación abierta a participar caracterizados de personajes emblemáticos de la región. La comunidad está convocada a inspirarse en figuras tradicionales como la Pericana, el Futre, la Luz Mala, el Lobizón, entre otros personajes de los mitos y leyendas creativas.