Torneo Aniversario en Iglesia, con dos líderes mano a mano

UVR y Olimpo mandan en el básquetbol iglesiano tras la segunda jornada en el Polideportivo de Rodeo.

Defensores. El equipo iglesiano logró su primera victoria en la segunda fecha del Torneo Aniversario.

Segundo capítulo para el Torneo Aniversario de básquetbol en Iglesia con dos líderes que marcan el paso por ahora: Olimpo de Jáchal y la Unión Vecinal de Rodeo, precisamente los últimos finalistas del certamen anterior.

En el Polideportivo de Rodeo se jugaron los tres partidos correspondientes al certamen que reúne a la familia iglesiana. Los jachalleros de Olimpo vencieron por 48-34 a Dinos, mientras que Defensores derrotó por 60-51 a Lions, mientras que la Vecinal Rodeo le ganó por 46-37 a The Rookies.

En las posiciones, Olimpo y UVR son los que encabezan la tabla con 4 puntos, luego aparecen Defensores y Lions, con 3 unidades mientras que cierran Dinos y The Rookies que aún no pudieron ganar.

Siempre en el Polideportivo de Rodeo como escenario, esta próxima semana será momento para la tercera fecha de las cinco programadas, como para ir perfilando los probables clasificados a la serie semifinal.

TORNEO ANIVERSARIO SEGUNDA FECHA Olimpo 48-Dinos 34