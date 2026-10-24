Torneo Aniversario en Iglesia, con dos líderes mano a mano

Segundo capítulo para el Torneo Aniversario de básquetbol en Iglesia con dos líderes que marcan el paso por ahora: Olimpo de Jáchal y la Unión Vecinal de Rodeo, precisamente los últimos finalistas del certamen anterior.
UVR y Olimpo mandan en el básquetbol iglesiano tras la segunda jornada en el Polideportivo de Rodeo.
Segundo capítulo para el Torneo Aniversario de básquetbol en Iglesia con dos líderes que marcan el paso por ahora: Olimpo de Jáchal y la Unión Vecinal de Rodeo, precisamente los últimos finalistas del certamen anterior.
En el Polideportivo de Rodeo se jugaron los tres partidos correspondientes al certamen que reúne a la familia iglesiana. Los jachalleros de Olimpo vencieron por 48-34 a Dinos, mientras que Defensores derrotó por 60-51 a Lions, mientras que la Vecinal Rodeo le ganó por 46-37 a The Rookies.
En las posiciones, Olimpo y UVR son los que encabezan la tabla con 4 puntos, luego aparecen Defensores y Lions, con 3 unidades mientras que cierran Dinos y The Rookies que aún no pudieron ganar.
Siempre en el Polideportivo de Rodeo como escenario, esta próxima semana será momento para la tercera fecha de las cinco programadas, como para ir perfilando los probables clasificados a la serie semifinal.
Olimpo 48-Dinos 34
Defensores 60-Lions 51
UVR 46-The Rookies 37
UVR 4 puntos
Olimpo 4 puntos
Defensores 3 puntos
Lions 3 puntos
Dinos 2 puntos
The Rookies 2 puntos