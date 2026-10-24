TC en Rosario: Tobías Martínez larga 22º y el uruguayo Lambiris se quedó con la pole

Mauricio Lambiris, usuario del Ford Mustang del equipo de Jerónimo Teti, se adueñó de la Pole CAT del Gran Premio AFA de Rosario por la tercera fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, gracias a un tiempo récord del circuito de 1:35,092, y consiguió, dos valiosos puntos y su cuarta pole en el TC tras cuatro años y medio sin conseguirlo (Viedma 2022).

En tanto que el sanjuanino Tobías Martínez, con Camaro, clasificó en la posición 22 de la grilla de partida de la carrera de Rosario.

Detrás de Lambiris, en el segundo lugar quedó el último ganador de Rosario, Matías Rossi, a 192 milésimas, y tercero se ubicó Otto Fritzler, a 295 milésimas. Estos tres comandarán el inicio de las baterías.

Este domingo la actividad continúa con las tres series: la primera a las 10:55, la segunda a las 11:20 y la última a las 11:45. Todo el TC será transmitido por El Nueve y Motor Play. La final arranca a las 14, para definir al ganador de la decimotercera fecha del campeonato, a dos ediciones del final.

El dueño del sábado del TC en Rosario es Mauricio Lambiris, que marcó el mejor tiempo del sábado con un tiempo de 1:35,092, y el uruguayo habló tras la ajustada vuelta que lo dejó adelante de los 49 clasificados. Un Lambiris emocionado bajó del auto y agradeció a su nuevo equipo, el JT Racing Team, con el que logró salir de un bache de malos resultados.

“Mi equipo es quien hizo el uno hoy, agradecido a todo el equipo JT Racing. Le mando un beso grande a Jeronimo (Teti) que hoy no pudo estar por un problema físico. Gracias a ellos hoy estoy peleando la pole. La última curva estuvo justita, sabía que tenía que poner todo en ese momento, que tenía que bajar una décimita, y por suerte no nos equivocamos y nos salió bien”, declaró luego de la vuelta récord.

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