Viajaron 200 kilómetros para conocer la ciudad: la inolvidable jornada de los alumnos de una escuela rural de Iglesia

Llegaron con los guardapolvos impecables , colgados de una percha con el nombre de cada uno, y con mucha curiosidad en la mirada. Los alumnos de la escuela Manuel Alberti , de la localidad de Zonda, en el departamento Iglesia , recorrieron este viernes la Casa de Sarmiento, la Legislatura y Anchipurac en una jornada que, para la mayoría, será difícil de olvidar, ya que hasta fueron recibidos por el gobernador Marcelo Orrego.

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La iniciativa de traer a los alumnos iglesianos a la Ciudad de San Juan fue llevada adelante por la empresa Andesmar , a través de su Fundación , en otra acción que busca llevar respuestas a las comunidades de Iglesia, Calingasta y Jáchal .

Un total de 35 alumnos visitaron la casa donde nació Domingo Faustino Sarmiento. Algunos la veían por primera vez; otros ya habían tenido la oportunidad de conocer la capital sanjuanina. Pero todos, sin excepción, miraron con atención cada rincón . Preguntaban, se detenían, querían saberlo todo. Mientras las seños de cada grado les explicaban de qué se trataba cada espacio, ellos respondían a las intervenciones de los docentes con entusiasmo .

Alumnos de la Escuela Manuel Alberti recorrieron diferentes lugares de la Ciudad de San Juan en una unidad de Andesmar.

Lo que más les llamó la atención fue el telar , los muebles de aquella época y la gran biblioteca que tenía Sarmiento, ese hombre de los libros que hasta entonces conocían, quizás, solo por una imagen.

“No es lo mismo que le mostremos a Sarmiento en una imagen a que lo puedan venir a conocer acá ahora”, resumió la directora de la escuela, Paula Mini .

Alumnos de Iglesia frente a uno de los artículos que escribió Sarmiento en el periódico El Zonda.

Una escuela chica, en zona de montaña. Zonda es una localidad muy pequeña, donde las únicas dos instituciones son la escuela y la iglesia. El colegio tiene la condición de rural aislada, con jornada completa, cuatro docentes y 40 alumnos en total, que comparten aula en grados agrupados: primero con segundo, tercero con cuarto, quinto con sexto, y el ciclo básico.

La salida surgió de un proyecto institucional llamado “Historia, ciudadanía y compromiso ambiental”, que cada maestro adaptó al nivel de su grado. Contó la directora que la propuesta incluía conocer los distintos poderes del Estado. “Es otro tipo de aprendizaje cuando salimos del aula”, explicó.

Alumnos de 1er grado atentos al relato de su maestro en la Casa de Sarmiento.

Un viaje que valió la pena. Aunque el proyecto estaba armado desde hacía mucho, conseguir el transporte no fue sencillo hasta que apareció la complicidad de Andesmar para darle forma. “Fue mucha gestión, gestión, gestión”, recordó Mini. La confirmación llegó un viernes al mediodía, y desde ese momento hubo que organizar todo contrarreloj. Al principio, los chicos no sabían nada. Cuando se enteraron, ya casi al día del viaje, la ansiedad fue tanta que no podían dormir en el trayecto: los docentes tuvieron que cerrar las cortinas para que descansaran un ratito, porque el día era largo.

Las familias, contó la directora, fueron una pieza clave: “Nos hicieron caso en todo lo que les pedimos”. Tras 200 kilómetros de viaje, los chicos bajaron con los guardapolvos “planchaditos”, cuidados para la ocasión.

Jardines de la Casa de Sarmiento.

La ciudad, a los ojos de los más chicos. Para la mayoría de los alumnos, todo fue nuevo. Les llamaron la atención los colectivos, “muy grandes”, y los edificios, que en su pueblo no existen. Hasta los carteles les resultaron graciosos: en uno de ellos decía Paula, igual que el nombre de su directora, y el hallazgo causó la risa de todos.

En cuanto a los celulares, solo tenían permiso para llevar los más grandes, del ciclo básico, para guardar fotos y recuerdos. Los demás, dijo la directora, no tienen "celus", porque las “seños” siempre comparten las imágenes.

Los alumnos de la Escuela Manuel Alberti recorriendo la Casa de Sarmiento.

Un día completo, con desayuno incluido. Como habían salido muy temprano, sin desayunar, los chicos tomaron algo que llevaron desde la escuela en la zona de El Carrascal. Después de la Casa de Sarmiento, continuaron su ruta hacia la Legislatura, donde recorrieron los espacios del Poder Legislativo.

Estatua de Sarmiento en El Carrascal.

El gobernador Marcelo Orrego tenía otra actividad, la entrega de computadoras, pero igualmente los recibió en el estadio Aldo Cantoni, junto con la ministra. Todo el recorrido lo realizaron caminando, con almuerzo en viandas y, para cerrar, una visita al Centro Ambiental Anchipurac.

Para estos pequeños de Iglesia, la ciudad fue por un día una gran aula abierta: un lugar donde la historia no está solo en los libros, sino que se camina, se toca y se disfruta.

Los alumnos de la Escuela Manuel Alberti en la Casa de Sarmiento.

Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.-