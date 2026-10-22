    • 22 de octubre de 2026 - 19:22

    Trasladaron a Neuquén a Natalí Leiria: ya fue ingresada a la misma clínica donde está internada su hija

    La mujer fue derivada en un operativo de alta complejidad desde Catriel e ingresó a terapia intensiva. Su traslado trae aliento a la familia tras el trágico accidente.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un esperado avance médico trajo un alivio crucial para una familia en medio de la conmoción. Natalí Leiria, quien permanece internada en grave estado tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito el pasado 18 de octubre en la localidad de Catriel, provincia de Río Negro, fue trasladada con éxito este jueves a la ciudad de Neuquén Capital.

    Leé además

    milei en la aog expo: me niego a creer que los argentinos voten hacia atras en 2027

    Milei en la AOG Expo: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás en 2027"
    un algarrobo para honrar la memoria y la identidad de los pueblos originarios en el corazon de valle fertil

    Un algarrobo para honrar la memoria y la identidad de los pueblos originarios en el corazón de Valle Fértil

    La derivación se concretó a las 17:30 tras ingresar a las instalaciones del centro médico CMIC, donde la paciente fue alojada de inmediato en la Unidad de Terapia Intensiva para continuar bajo estricto monitoreo médico y con asistencia respiratoria mecánica.

    Un traslado de alta complejidad

    Tras el siniestro vial, la mujer había sido internada de urgencia en la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel debido a un cuadro de severa complejidad respiratoria. En las últimas horas, la estabilidad en su evolución clínica permitió al equipo médico autorizar la derivación interprovincial una vez confirmada la disponibilidad de una cama de cuidados intensivos en Neuquén.

    Según informaron las familias Gallardo y Leiria, el operativo partió desde Catriel cerca de las 15:30 a bordo de una unidad de soporte vital avanzado. El trayecto se realizó con el acompañamiento constante de un paramédico y personal de enfermería especializado para responder ante cualquier eventualidad.

    Un alivio para la organización familiar

    La llegada de Natalí a Neuquén representa un paso determinante para su entorno cercano, que hasta el momento debía dividir esfuerzos logísticos entre dos provincias.

    Su hija, Avril Gallardo Leiria, también permanece hospitalizada en la capital neuquina a causa de las heridas sufridas en el mismo accidente. Si bien madre e hija continúan internadas en diferentes centros asistenciales, la cercanía geográfica facilitará el acompañamiento familiar y evitará los extenuantes desplazamientos diarios por las rutas de la región.

    Ambas familias agradecieron las muestras de apoyo de la comunidad y solicitaron mantener las cadenas de oración mientras las pacientes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

    Fuente: Panorama Jáchal

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    diputados: aprobaron la subasta de vehiculos y autopartes en depositos judiciales

    Diputados: Aprobaron la subasta de vehículos y autopartes en depósitos judiciales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    buscan crear una red interinstitucional en san juan para dar respuesta inmediata ante casos de violencia intrafamiliar y de genero

    Buscan crear una red interinstitucional en San Juan para dar respuesta inmediata ante casos de violencia intrafamiliar y de género

    Por Redacción Diario de Cuyo
    sifilis congenita: como funciona el protocolo en san juan para detectarla y tratarla a tiempo

    Sífilis congénita: cómo funciona el protocolo en San Juan para detectarla y tratarla a tiempo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Irina Bravo lleva más de tres años al frente de M&B Construcciones y ofrece proyectos de viviendas llave en mano.

    Capital eligió a Irina Bravo para Emprendedora del Sol 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo