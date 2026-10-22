Trasladaron a Neuquén a Natalí Leiria: ya fue ingresada a la misma clínica donde está internada su hija

Un esperado avance médico trajo un alivio crucial para una familia en medio de la conmoción. Natalí Leiria, quien permanece internada en grave estado tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito el pasado 18 de octubre en la localidad de Catriel, provincia de Río Negro, fue trasladada con éxito este jueves a la ciudad de Neuquén Capital.
La derivación se concretó a las 17:30 tras ingresar a las instalaciones del centro médico CMIC, donde la paciente fue alojada de inmediato en la Unidad de Terapia Intensiva para continuar bajo estricto monitoreo médico y con asistencia respiratoria mecánica.
Un traslado de alta complejidad
Tras el siniestro vial, la mujer había sido internada de urgencia en la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel debido a un cuadro de severa complejidad respiratoria. En las últimas horas, la estabilidad en su evolución clínica permitió al equipo médico autorizar la derivación interprovincial una vez confirmada la disponibilidad de una cama de cuidados intensivos en Neuquén.
Según informaron las familias Gallardo y Leiria, el operativo partió desde Catriel cerca de las 15:30 a bordo de una unidad de soporte vital avanzado. El trayecto se realizó con el acompañamiento constante de un paramédico y personal de enfermería especializado para responder ante cualquier eventualidad.
Un alivio para la organización familiar
La llegada de Natalí a Neuquén representa un paso determinante para su entorno cercano, que hasta el momento debía dividir esfuerzos logísticos entre dos provincias.
Su hija, Avril Gallardo Leiria, también permanece hospitalizada en la capital neuquina a causa de las heridas sufridas en el mismo accidente. Si bien madre e hija continúan internadas en diferentes centros asistenciales, la cercanía geográfica facilitará el acompañamiento familiar y evitará los extenuantes desplazamientos diarios por las rutas de la región.
Ambas familias agradecieron las muestras de apoyo de la comunidad y solicitaron mantener las cadenas de oración mientras las pacientes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.
Fuente: Panorama Jáchal