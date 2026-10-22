Trasladaron a Neuquén a Natalí Leiria: ya fue ingresada a la misma clínica donde está internada su hija

La mujer fue derivada en un operativo de alta complejidad desde Catriel e ingresó a terapia intensiva. Su traslado trae aliento a la familia tras el trágico accidente.

Un esperado avance médico trajo un alivio crucial para una familia en medio de la conmoción. Natalí Leiria, quien permanece internada en grave estado tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito el pasado 18 de octubre en la localidad de Catriel, provincia de Río Negro, fue trasladada con éxito este jueves a la ciudad de Neuquén Capital.

La derivación se concretó a las 17:30 tras ingresar a las instalaciones del centro médico CMIC, donde la paciente fue alojada de inmediato en la Unidad de Terapia Intensiva para continuar bajo estricto monitoreo médico y con asistencia respiratoria mecánica.

Un traslado de alta complejidad Tras el siniestro vial, la mujer había sido internada de urgencia en la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel debido a un cuadro de severa complejidad respiratoria. En las últimas horas, la estabilidad en su evolución clínica permitió al equipo médico autorizar la derivación interprovincial una vez confirmada la disponibilidad de una cama de cuidados intensivos en Neuquén.

Según informaron las familias Gallardo y Leiria, el operativo partió desde Catriel cerca de las 15:30 a bordo de una unidad de soporte vital avanzado. El trayecto se realizó con el acompañamiento constante de un paramédico y personal de enfermería especializado para responder ante cualquier eventualidad.

Un alivio para la organización familiar La llegada de Natalí a Neuquén representa un paso determinante para su entorno cercano, que hasta el momento debía dividir esfuerzos logísticos entre dos provincias.