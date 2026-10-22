    • 22 de octubre de 2026 - 15:53

    Capital ya tiene representante para Emprendedora del Sol 2026: quién es Irina Bravo y qué proyecto desarrolla

    La emprendedora está al frente de M&B Construcciones, una firma especializada en viviendas con sistema Steel Frame que ya concretó más de 40 trabajos. Fue elegida para representar a la Ciudad de San Juan en la edición 2026 del certamen.

    Irina Bravo lleva más de tres años al frente de M&B Construcciones y ofrece proyectos de viviendas llave en mano.

    Irina Bravo lleva más de tres años al frente de M&B Construcciones y ofrece proyectos de viviendas llave en mano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Irina Bravo será la representante de Capital en Emprendedora del Sol 2026, luego de ser seleccionada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan por el desarrollo de M&B Construcciones, un emprendimiento dedicado a la construcción de viviendas mediante el sistema Steel Frame.

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    Con más de tres años de trayectoria, la empresa ya realizó más de 40 trabajos entre viviendas, ampliaciones y otros proyectos, y busca seguir creciendo dentro de un sector que ganó terreno como alternativa a los métodos tradicionales de construcción.

    Viviendas con entregas estimadas entre 90 y 120 días

    La propuesta de M&B Construcciones está basada en el sistema Steel Frame, una modalidad de construcción en seco que permite organizar y reducir los tiempos de ejecución de las obras. El emprendimiento ofrece asesoramiento personalizado y proyectos bajo la modalidad llave en mano, con plazos estimados de entrega que oscilan entre los 90 y 120 días, dependiendo de las características y dimensiones de cada vivienda.

    La elección de Bravo para representar a Capital pone el foco en un proyecto que combina construcción, desarrollo empresarial y posibilidades de generación de empleo dentro del entramado productivo de San Juan.

    Quién quedó en segundo lugar

    El segundo puesto fue para Camila Casadío, diseñadora gráfica y ceramista que lleva adelante Casa Nativa: Gres de San Juan, un emprendimiento dedicado al diseño y fabricación de piezas de cerámica de alta temperatura para uso doméstico y gastronómico. El proyecto cuenta con producción propia y trabaja en la formulación de pastas y esmaltes, con el objetivo de obtener piezas resistentes y duraderas. La propuesta también busca incorporar una identidad vinculada con San Juan a través de sus diseños.

    Bravo y Casadío fueron recibidas por la intendenta Susana Laciar, con quien compartieron sus experiencias, el recorrido de sus emprendimientos y los principales desafíos que enfrentan para continuar desarrollando sus proyectos.

    Con la selección de Irina Bravo, Capital ya tiene definida a su representante para Emprendedora del Sol 2026, certamen que busca reconocer y visibilizar iniciativas lideradas por mujeres de los distintos departamentos de la provincia.

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