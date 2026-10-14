Detuvieron en Capital a un hombre con pedido de captura tras intentar robar en un kiosco

El sospechoso, domiciliado en Pocito, fue aprehendido durante la madrugada en un operativo del Cuerpo Especial de Vigilancia y la Comisaría 3ª.

Un hombre de apellido Costanza, domiciliado en Pocito y con pedido de captura vigente, fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Capital, luego de que vecinos alertaran al 911 por un presunto intento de robo en un kiosco. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia (CEV), con la colaboración de personal de la Comisaría 3ª.

El hecho ocurrió cerca de las 2.15, en inmediaciones de General Paz y Rioja. Según la información policial, el sospechoso habría roto el candado de un kiosco ubicado en Belgrano y Tucumán, situación que fue advertida por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Tras recibir la alerta, los efectivos intervinieron y lograron aprehender al hombre. Durante el procedimiento, además, secuestraron una tijera cortacadenas negra y amarilla, marca Crossmaster, que habría sido utilizada para cometer el hecho.

De acuerdo con las fuentes policiales, el hombre había sido observado el día anterior mientras merodeaba domicilios y llevaba un bolso con dinero cuyo origen no habría podido justificar.

Tenía pedidos de captura vigentes Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que Costanza registraba un pedido de captura vigente. Además, tenía otras dos órdenes pendientes por infracciones contravencionales, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.