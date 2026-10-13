    • 13 de octubre de 2026 - 22:14

    Horror: un niño de dos años murió durante una persecución policial

    El menor viajaba en un Dodge 1500 que chocó con un móvil policial que perseguía a una moto. Los investigadores trabajan para establecer cómo se produjo el impacto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de dos años y medio murió en un choque entre un automóvil y un patrullero en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió en la zona de Parque Barón, en inmediaciones de las calles Copihue y Bustos, donde los efectivos perseguían a una moto.

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    De acuerdo con las autoridades locales, el móvil policial chocó contra el Dodge 1500 en el que viajaba el chico. Tras el impacto, el menor fue retirado del vehículo y trasladado a una sala de primeros auxilios del barrio Santa Marta, pero murió pese a la asistencia recibida.

    El episodio generó un operativo en el lugar, donde trabajaban equipos periciales junto con efectivos policiales y bomberos para realizar las primeras tareas de investigación y reconstruir la secuencia del accidente.

    Por el momento, no se informaron detalles sobre el estado de salud de las personas que viajaban en los vehículos ni sobre la identidad de quienes iban en la moto. Tampoco trascendieron precisiones sobre las circunstancias que desencadenaron el choque.

    La investigación busca establecer las responsabilidades correspondientes en el marco de la persecución policial que terminó con la muerte del menor.

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