Baleado en La Bebida: tres imputados quedaron con prisión preventiva y uno recuperó la libertad

La investigación por el joven baleado durante un enfrentamiento entre dos grupos con problemas de vieja data en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida , Rivadavia , tuvo sus primeras resoluciones de un juez. En este caso del magistrado Alberto Caballero.

Cayó el "Pomelo" Paredes y sus hermanos por balear a un hombre en La Bebida

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Cuatro hombres fueron detenidos tras una serie de allanamientos y quedaron imputados por distintos delitos vinculados con la gresca armada: tres recibieron un mes de prisión preventiva y el restante recuperó la libertad .

El episodio ocurrió el 3 de octubre, cuando dos grupos se enfrentaron en el barrio. De acuerdo con la investigación, en la pelea participaron integrantes de la familia Paredes Fernández: los hermanos Axel Esteban (19), Jonathan Gabriel (25) y Diego Fabián (27) junto con otros hombres, entre ellos Pablo Nahuel Castro Montaño . La discusión escaló hasta convertirse en una gresca en la que habrían utilizado armas de fuego, entre ellas una casera conocida como tumbera.

Según la reconstrucción expuesta por la Fiscalía, a través del fiscal José Plaza , uno de los denunciantes intervino para auxiliar a su hermano, que estaba siendo agredido. Después de sacarlo del lugar, ambos se dirigieron hacia su vivienda. Sin embargo, cuando estaban llegando, habrían sido alcanzados por integrantes del otro grupo.

En ese momento, uno de los atacantes presuntamente apuntó con una tumbera y efectuó un disparo que impactó en el pecho del joven. El herido debió recibir asistencia médica y fue trasladado al Hospital Rawson, donde le extrajeron los perdigones.

Doce allanamientos y cuatro detenidos

A partir de las denuncias y los testimonios recolectados, la UFI Genérica avanzó con la identificación de los sospechosos. La investigación tuvo dificultades para reunir declaraciones, ya que algunas personas no querían aportar información sobre lo ocurrido.

Con las pruebas reunidas, se ordenaron 12 allanamientos en viviendas de los barrios Nuevo Cuyo, Sierras de Marquesado, Lote Hogar 2541, El Jilguero y Marquesado 2. El operativo se realizó con la participación de efectivos de la División UFI Genérica y el apoyo de Infantería, GERAS y GAM.

Uno de los detenidos fue Castro Montaño, de 24 años, quien habría intentado escapar cuando la Policía llegó a la casa de su novia, en el barrio Nuevo Cuyo. En esa vivienda se secuestraron una tumbera, un teléfono celular y prendas de vestir que serían relevantes para la causa.

En el Lote Hogar 2541 fueron detenidos los hermanos Paredes. El mayor, conocido como “Pomelo”, está señalado como el presunto autor del disparo que hirió al joven. En ese procedimiento también se incautó un cartucho utilizado en este tipo de armas.

Por qué uno de los Paredes recuperó la libertad

Durante la audiencia de formalización, las defensas discutieron la legalidad de las detenciones. Finalmente, las aprehensiones fueron declaradas legales y el Ministerio Público Fiscal avanzó con la imputación de los cuatro sospechosos.

Los cargos incluyen, según la participación atribuida a cada uno, lesiones agravadas por el uso de armas, portación de arma de fuego y amenazas.

Sin embargo, la situación procesal no fue igual para todos. La Fiscalía consideró que todavía no tenía elementos suficientes para establecer con claridad la participación del menor de los hermanos Paredes, Axel Esteban. En particular, señaló que no había testimonios que lo ubicaran portando un arma de fuego. Además, se tuvo en cuenta que no registraba condenas anteriores. Por esos motivos, recuperó la libertad, aunque la investigación continúa.

La situación fue diferente para los otros tres imputados. Según lo expuesto en la audiencia, existirían indicios más firmes sobre su intervención y antecedentes penales que fueron considerados al momento de solicitar las medidas de coerción.

El Ministerio Público Fiscal había pedido dos meses de prisión preventiva para ellos, pero el juez Caballero resolvió imponerles un mes de prisión preventiva.

De esta manera, la causa por el enfrentamiento armado en La Bebida avanzó con tres imputados privados de la libertad y un cuarto en libertad, mientras la investigación busca determinar las responsabilidades individuales en la gresca que terminó con un joven herido de bala.