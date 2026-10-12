    • 12 de octubre de 2026 - 14:46

    Cayó el "Pomelo" Paredes y sus hermanos por balear a un hombre en La Bebida

    El operativo incluyó 12 allanamientos en cinco barrios de Rivadavia y terminó con cuatro detenidos. "Pomelo" Paredes está señalado como el presunto autor del disparo que hirió a un joven durante una gresca entre dos grupos con problemas de vieja data.

    Operativo nocturno y evidencia incautada
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El procedimiento estuvo a cargo de la División UFI Genérica, con el apoyo de efectivos de Infantería, GERAS y GAM. En total, los investigadores realizaron 12 allanamientos en los barrios Nuevo Cuyo, Sierras de Marquesado, Lote Hogar 25/41, El Jilguero y Marquesado 2.

    Según la investigación, "Pomelo" Paredes, de 27 años, está señalado como el presunto autor del disparo que hirió a un joven durante el enfrentamiento. Junto a él fueron detenidos otro hombre de 25 años, cuyo nombre no fue informado, y Axel Steven, de 19 años, identificados en la información policial como sus hermanos.

    El cuarto detenido fue Castro Montaño, de 24 años, quien fue localizado en una vivienda de la manzana G, casa 21, del barrio Nuevo Cuyo. De acuerdo con los datos del procedimiento, intentó escapar al advertir la presencia policial.

    En ese domicilio, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas el día del hecho. En otro de los allanamientos, realizado en el Lote Hogar 2541, incautaron un cartucho calibre 12/25.

    La gresca armada que originó la investigación

    La causa se inició a raíz de un enfrentamiento ocurrido el pasado 3 de octubre, cuando dos grupos que mantenían problemas de vieja data protagonizaron una gresca que incluyó lanzamiento de piedras y disparos.

    En ese contexto, según la hipótesis de los investigadores, "Pomelo" Paredes habría efectuado un disparo con un arma de fabricación casera que impactó en un joven. La víctima debió ser trasladada al Hospital Rawson para recibir atención médica.

    A partir de ese episodio, la investigación avanzó con una serie de medidas judiciales que derivaron en los 12 allanamientos y las cuatro detenciones. Los elementos secuestrados serán analizados en el marco de la causa para establecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades de los involucrados.

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