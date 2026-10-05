Violenta balacera en La Bebida: un herido, armas tumberas y menores involucrados en el barrio Nuevo Cuyo

Un violento enfrentamiento armado entre dos grupos de barrios contiguos terminó con un hombre herido de bala en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida . El episodio ocurrió el sábado y quedó registrado en distintos videos que posteriormente comenzaron a circular por redes sociales.

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El fiscal ayudante Jorge Sánchez, de la UFI Genérica , explicó que el conflicto había comenzado el viernes, cuando integrantes de los dos grupos protagonizaron una serie de agresiones con palos, piedras y golpes de puño . En aquella oportunidad no se radicaron denuncias.

Sin embargo, al día siguiente volvieron a encontrarse y la situación escaló. Según la investigación, hubo una persecución por las calles internas del barrio y comenzaron a utilizarse armas de fuego . En medio de la corrida, uno de los hombres buscó refugio dentro de su vivienda, pero sus agresores continuaron el ataque y efectuaron disparos hacia el interior.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la víctima , quien además sufrió una lesión en uno de sus dedos cuando intentó protegerse. Fue trasladado al Hospital Rawson , donde constataron que las heridas eran superficiales, por lo que posteriormente recibió el alta médica.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, una de las armas utilizadas durante el enfrentamiento sería una tumbera de fabricación casera , cargada con perdigones. Los investigadores también analizan la posible utilización de un arma calibre 22 durante la balacera.

El fiscal Sánchez indicó que se trata de un episodio en el que habrían intervenido varias personas y que la investigación apunta a determinar el grado de participación que tuvo cada una de ellas.

Menores involucrados y videos que se viralizaron

Por el momento no hay personas detenidas, aunque gran parte de los integrantes de los grupos que participaron del enfrentamiento ya fueron identificados y se prevé que la Justicia avance con distintas medidas.

Uno de los datos que generó mayor preocupación dentro de la investigación es la presencia de menores de edad entre los involucrados, algunos de ellos señalados como portadores de armas de fuego.

El violento episodio también quedó expuesto a través de varios videos que rápidamente se viralizaron. Sobre esas imágenes, Sánchez explicó que fueron registradas por vecinos que salieron a observar y filmar lo que estaba ocurriendo, algunos por curiosidad y otros por simpatía con alguno de los grupos.

Mientras avanzan las medidas judiciales, la UFI Genérica intenta determinar qué originó la disputa entre ambos grupos y cómo se desencadenó la escalada que terminó con disparos en plena zona urbana de La Bebida.