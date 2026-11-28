El operativo se realizó este sábado por la mañana por orden del juez Rallo Gallo. Rescataron ejemplares autóctonos de distintas especies y decomisaron diez jaulas vacías. Cómo denunciar la tenencia ilegal de fauna en San Juan.

Un operativo conjunto realizado este sábado 28 de noviembre por la mañana en el departamento Pocito terminó con el rescate de 11 ejemplares de aves silvestres que se encontraban en cautiverio y el decomiso de diez jaulas vacías. El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez Rallo Gallo.

Las tareas estuvieron encabezadas por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería Nacional. Al ingresar a la vivienda y detectar la presencia de fauna autóctona enjaulada, los uniformados dieron inmediata intervención a inspectores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Qué especies secuestraron en el domicilio de Pocito Tras la requisa en el inmueble, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente y concretaron el secuestro preventivo de los animales en el marco de las actuaciones judiciales y administrativas vigentes. En total, se recuperaron 11 aves de seis especies diferentes:

Tres benteveos

Dos diucas

Dos chamuchinas

Dos mixtos

Un jilguero

Un corbatita Además de los animales, el personal interviniente procedió al retiro de diez jaulas vacías utilizadas para el encierro de las aves.

Cómo denunciar la tenencia o venta ilegal de fauna silvestre Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recordaron que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre está prohibida por la normativa ambiental vigente, y destacaron que continúan los controles coordinados junto a fuerzas de seguridad provinciales y nacionales para proteger la biodiversidad local.