Los sanjuaninos que asisten a la FNS 2026 no sólo tienen una amplia variedad de actividades recreativas para realizar en la Feria Temática, en el Velódromo Vicente Chancay. También pueden encontrar una amaplia oferta gastronómica y con precios para todos los bolsillos. El fundamento: atraer más clientes.
Este año, los empresarios gastronómicos volvieron a apostar a las promociones en comidas y bebidas con el objetivo de que la gente pueda elegir la opción que más le convenga al bolsillo cuando concurra a la FNS 2026, en Pocito. En este contexto, la mayoría de los puestos ofrecen combos de comidas y bebidas para que disfrute la familia. Los combos de comida en la FNS 2026
Los combos de comida en la FNS 2026
Con pizarras, carteles luminosos o realizados en carturlina, y hasta pantallas, los diferentes puestos gastronómicos promocionan los combos. Hay diferentes propuestas para todos los bolsillos.
- Por $13.000: choripán más bebida de 500 cc.
- Por $12.000: hamburguesa simple más bebida de 500 cc.
- Por $5.000: cono de papas fritas más una bebida de 500 cc.
- Por $20.000: sánguche de carne a las brasas más una bebida de 500 cc.
- Por $26.000: sánguche de punta de espalda a las llamas más una gaseosa de 1,5 litros.
- Por $12.000: una burguer con papas fritas.
- Por $22.000: una pachata con papas fritas.
- Por $14.000: pizza de 8 porciones más una gaseosa.
- Por $15.000: pizza de 8 porciones más una cerveza.
Cabe recordar que en todos los puestos gastronómicos existe la opción de pagar escaneando un código QR para agilizar la compra. Igualmente se puede pagar con dinero en efectivo y con billeteras virtuales