Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión efectiva por agredir físicamente a su expareja en dos oportunidades durante el mismo día, en un episodio de violencia de género ocurrido en Pocito . La sentencia fue dictada tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez Matías Parrón , quien además declaró reincidente al acusado y dispuso que permanezca detenido hasta que la resolución quede firme.

El presidente de Minero habló sobre el preparador físico denunciado por violencia de género: "No íbamos a ser cómplices"

El condenado es David Emilio Tapia , quien fue hallado culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 23 de octubre de 2026 , en una vivienda del barrio Huarpes 3. Durante la mañana, Tapia agredió a su expareja al tomarla del cuello hasta dejarla sin aire, darle un golpe de puño en el ojo y tirarla del pelo.

Pero la violencia no terminó allí. Esa misma noche, el hombre volvió a atacar a la mujer y le dio una patada en el rostro cuando ella intentaba impedir que se llevara a la hija que tienen en común.

La segunda agresión fue presenciada por el hijo de la víctima, quien llamó al 911 para pedir ayuda. Posteriormente, un informe médico constató lesiones en el cuello, el pómulo, la nariz y el labio de la mujer.

Agresor detenido

Tapia permanecía detenido desde el 27 de octubre. La resolución judicial se dictó en una audiencia en la que las partes acordaron avanzar mediante un juicio abreviado, procedimiento en el que el acusado admitió los hechos y la defensa manifestó su conformidad con el acuerdo.

En la audiencia intervino el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI CAVIG, junto a la ayudante fiscal Julieta del Valle Lobillo. La defensa estuvo representada por la doctora Marisa del Carmen Silvera, de la defensoría oficial.

El magistrado homologó el acuerdo y fijó la pena de ocho meses de prisión efectiva, conforme a los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal.

Además, dispuso la declaración de reincidencia, en los términos del artículo 50, y ordenó que el condenado continúe en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.