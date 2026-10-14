    • 14 de octubre de 2026 - 10:17

    Chimbas: tres personas quedaron atrapadas en una camioneta tras impactar contra un camión estacionado

    Dos hombres y una mujer fueron rescatados y trasladados al Hospital Rawson. Están fuera de peligro.

    Foto gentileza Zona Caivo.

    Foto gentileza Zona Caivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tres ocupantes de una camioneta Renault Kangoo resultaron heridos tras chocar contra un camión estacionado sobre Avenida Benavidez, entre las calles Díaz y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas.

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    Después del impacto, bomberos, personal del 107 y efectivos de la Policía de San Juan y de la Comunal montaron un operativo de rescate para liberar a dos hombres y una mujer que habían quedado atrapados en el habitáculo.

    Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson, donde recibieron atención médica. Fuentes oficiales indicaron que, por fortuna, se encuentran fuera de peligro. Las causas del siniestro siguen bajo investigación: las autoridades buscan determinar qué factores impidieron que el conductor esquivara el camión, que estaba estacionado a un costado de la calzada.

    El tránsito sobre Avenida Benavidez debió interrumpirse por completo mientras se realizaban los peritajes de la Policía y las tareas de auxilio, lo que provocó demoras en la circulación de la zona hasta que terminó la remoción de los vehículos involucrados.

    Los daños materiales fueron importantes: la Kangoo quedó con severos destrozos en toda la parte delantera. En el lugar, los peritos trabajan para recopilar testimonios e imágenes que permitan esclarecer cómo ocurrió el choque.

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