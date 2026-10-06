Chimbas lanza cinco nuevos cursos de oficios con respaldo universitario para potenciar el trabajo local

La Escuela de Oficios Municipal, del municipio de Chimbas, abre sus inscripciones para una amplia oferta formativa que iniciará durante el mes de octubre.

Con el objetivo de brindar herramientas concretas de inserción laboral, el municipio de Chimbas puso en marcha una nueva convocatoria a través de su Escuela de Oficios Municipal. La iniciativa está dirigida a jóvenes y adultos de la comunidad que busquen capacitarse o perfeccionar sus conocimientos en sectores clave como la construcción o, la metalurgia, entre otros rubros.

Un rasgo distintivo de esta propuesta es la jerarquización de los trayectos formativos mediante la articulación con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). A través de distintas dependencia, como la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), la Secretaría de Extensión Universitaria y la Escuela de Oficios y Educación Profesional, los egresados recibirán una certificación académica de peso para validar sus competencias en el mercado de trabajo público y privado.

Oferta académica y cronograma de dictado en Chimbas Las capacitaciones están orientadas a mayores de 18 años, combinando teoría y práctica profesionalizante en sedes descentralizadas del municipio para garantizar el acceso de vecinos de diversas zonas.

Corte y Soldadura en Aceros: dura 16 clases que se dictan los días viernes y sábados, de 16 a 20, en el CIC Barrio Los Andes. Arranca el viernes 9 de octubre.

dura 16 clases que se dictan los días viernes y sábados, de 16 a 20, en el CIC Barrio Los Andes. Arranca el viernes 9 de octubre. Instalaciones Eléctricas: dura 16 clases que se dictan los días viernes y sábados, de 15 a 19, en el CIC Barrio Los Andes. Arranca el viernes 9 de octubre.

dura 16 clases que se dictan los días viernes y sábados, de 15 a 19, en el CIC Barrio Los Andes. Arranca el viernes 9 de octubre. Operación en Equipos Pesados : dura 8 clases que se dictan los sábados, de 8,30 a 13,30, en el Obrador Municipal. Arranca el sábado 10 de octubre.

: dura 8 clases que se dictan los sábados, de 8,30 a 13,30, en el Obrador Municipal. Arranca el sábado 10 de octubre. Instalación de Aires Acondicionados: dura 8 clases que se dictan los sábados a las 8,30, y los lunes a las 19,30, en el CIC Barrio Los Andes. Arranca el sábado 17 de octubre.

dura 8 clases que se dictan los sábados a las 8,30, y los lunes a las 19,30, en el CIC Barrio Los Andes. Arranca el sábado 17 de octubre. Sistemas de Riego Presurizado: dura 8 clases que se dictan los días lunes y viernes, de 7 a 20, en la Delegación Este. Arranca el lunes 19 de octubre. Detalle de las especialidades Corte y Soldadura en Aceros: Con orientación hacia el diseño y la ejecución de objetos metalúrgicos, esta capacitación intensiva de 16 clases requiere que los aspirantes cuenten con experiencia previa en el área.

Con orientación hacia el diseño y la ejecución de objetos metalúrgicos, esta capacitación intensiva de 16 clases requiere que los aspirantes cuenten con experiencia previa en el área. Instalaciones Eléctricas Domiciliarias: Orientado a la formación técnica sobre sistemas monofásicos y trifásicos. Tendrá una extensión de 16 jornadas destinadas a la adquisición de estándares de seguridad y montaje eléctrico.

Orientado a la formación técnica sobre sistemas monofásicos y trifásicos. Tendrá una extensión de 16 jornadas destinadas a la adquisición de estándares de seguridad y montaje eléctrico. Operación de Equipos Pesados: Dirigido a trabajadores que ya poseen experiencia en el sector y buscan perfeccionar la conducción y maniobra de retroexcavadoras, topadoras y motoniveladoras (requisito excluyente). Se desarrollará durante 8 encuentros matutinos.

Dirigido a trabajadores que ya poseen experiencia en el sector y buscan perfeccionar la conducción y maniobra de retroexcavadoras, topadoras y motoniveladoras (requisito excluyente). Se desarrollará durante 8 encuentros matutinos. Instalación de Aires Acondicionados: Enfocado en la demanda técnica del sector residencial y comercial. Consta de 8 clases divididas en dos jornadas semanales.

Enfocado en la demanda técnica del sector residencial y comercial. Consta de 8 clases divididas en dos jornadas semanales. Instalación y Mantenimiento de Riego Presurizado: Diseñado para brindar soluciones de eficiencia hídrica e infraestructura agrícola. Se dictará a lo largo de 8 clases en la Delegación Este. Una apuesta por el desarrollo técnico e independiente Esta nueva convocatoria responde a la necesidad de acompañar los requerimientos de la industria y la prestación de servicios locales, permitiendo que tanto operadores experimentados como nuevos aspirantes sumen competencias formales a sus hojas de vida. La diversidad de sedes edilicias busca además descentralizar la formación técnica y llevar las aulas de la universidad a los barrios chimberos.

Debido a que cada curso posee una modalidad, extensión y condiciones de ingreso particulares, los interesados deben completar el formulario específico para la especialidad elegida. Para consultar la oferta completa e iniciar la postulación, la Municipalidad de Chimbas habilitó el acceso centralizado a través de su plataforma digital: