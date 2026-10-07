Orrego entregó 69 viviendas en Chimbas a familias que esperaron hasta 25 años por la casa propia

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la entrega de 69 viviendas del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado en calle Bonduel 860 Norte, en Chimbas. Se trata de la primera etapa de un complejo de 101 casas, destinado a familias que, en algunos casos, llevaban entre 20 y 25 años esperando una solución habitacional.

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Durante el acto, Orrego destacó que la entrega se concretó en el marco de los dos años y medio de gestión y sostuvo que la administración provincial trabaja con menos recursos que la gestión anterior. “Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas ”, afirmó.

El mandatario señaló además que las familias beneficiarias aguardaron durante décadas para acceder a una vivienda. “La casa es mucho más que una estructura: es el lugar donde van a construir un hogar, encontrar estabilidad y crecer”, expresó.

La obra representa una respuesta habitacional para familias vinculadas al gremio de Panaderos y Pasteleros. De acuerdo con el informe social elaborado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), numerosos postulantes tenían una demanda habitacional de entre 20 y 25 años, desde que adquirieron su carpeta en el gremio y comenzaron a esperar una solución definitiva.

Las viviendas tienen una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y un espacio interior destinado al lavarropas y la pileta de lavar. Del total de 101 unidades que conforman el barrio, 95 fueron construidas bajo el prototipo CM1-2021 y seis corresponden al prototipo CM1D-2021, destinado a personas con discapacidad.

Las seis unidades adaptadas incorporan elementos específicos de accesibilidad para personas con discapacidad motriz, de acuerdo con sus necesidades. El conjunto habitacional fue construido mediante un sistema tradicional y dispone de instalaciones de electricidad, gas natural y agua potable, además de equipamiento completo en los sectores de cocina y baño.

La infraestructura del barrio también incluye calles de calzada enripiada, redes de servicios, alumbrado público, veredas, pasantes vehiculares y puentes peatonales. A esto se suma un espacio verde equipado con bancos de hormigón y arbolado y una barrera forestal sobre calle Bonduel.

Del acto participaron el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la directora del IPV, Elina Peralta; el presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Isidro Rivero; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.

Para las familias que recibieron las llaves, la entrega significó el cierre de una espera que, en algunos casos, se extendió durante décadas y el comienzo de una nueva etapa con una vivienda propia.