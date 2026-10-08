El Concejo de Chimbas distinguió a 16 jóvenes en un homenaje por la Noche de los Lápices

El Concejo Deliberante realizó la segunda edición de un reconocimiento que destaca el esfuerzo, el compromiso y la participación juvenil, en una iniciativa vinculada con la memoria y los derechos humanos.

El Concejo Deliberante de Chimbas reconoció a 16 jóvenes del departamento en la segunda edición de una distinción que busca destacar su esfuerzo, compromiso y participación en la comunidad. El acto se realizó durante la mañana del 7 de octubre y tuvo como referencia la conmemoración de la Noche de los Lápices, uno de los episodios emblemáticos de la represión de la última dictadura cívico-militar.

La iniciativa fue establecida mediante el Decreto Municipal 04646, aprobado por unanimidad, y surgió de un proyecto impulsado por los concejales Luciano Cano y Eduardo Núñez, junto con el resto del cuerpo legislativo.

Durante la ceremonia, Cano, Núñez y Maruca Reyes representaron al Concejo Deliberante y expusieron los fundamentos por los que cada uno de los jóvenes fue distinguido. También participó Natacha Garay, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chimbas, en representación del Ejecutivo municipal.