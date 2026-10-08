El Concejo de Chimbas distinguió a 16 jóvenes en un homenaje por la Noche de los Lápices

El Concejo Deliberante de Chimbas reconoció a 16 jóvenes del departamento en la segunda edición de una distinción que busca destacar su esfuerzo, compromiso y participación en la comunidad. El acto se realizó durante la mañana del 7 de octubre y tuvo como referencia la conmemoración de la Noche de los Lápices, uno de los episodios emblemáticos de la represión de la última dictadura cívico-militar.
La iniciativa fue establecida mediante el Decreto Municipal 04646, aprobado por unanimidad, y surgió de un proyecto impulsado por los concejales Luciano Cano y Eduardo Núñez, junto con el resto del cuerpo legislativo.
Durante la ceremonia, Cano, Núñez y Maruca Reyes representaron al Concejo Deliberante y expusieron los fundamentos por los que cada uno de los jóvenes fue distinguido. También participó Natacha Garay, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chimbas, en representación del Ejecutivo municipal.
El reconocimiento toma su nombre y sentido de la memoria de los estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos durante la última dictadura, en el episodio conocido como la Noche de los Lápices. De esta manera, la propuesta busca vincular el reconocimiento a las nuevas generaciones con la defensa de los derechos humanos y la participación juvenil.