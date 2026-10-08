Vio a la policía y salió corriendo: tenía pedido de captura por robo y cayó en Chimbas

El hombre, de 30 años, era buscado por una causa de robo. Fue detectado durante recorridas preventivas en el Barrio Andacollo 7 e intentó escapar a pie.

El hombre fue interceptado por personal de la Subcomisaría Cipolletti luego de intentar huir a pie.

Un hombre de 30 años con pedido de captura vigente por una causa de robo fue detenido este miércoles en Chimbas luego de intentar escapar cuando advirtió la presencia policial.

El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría Cipolletti, que cerca de las 13:45 recorría el interior del Barrio Andacollo 7 y sectores cercanos en el marco de tareas preventivas.

Lo reconocieron y quiso escapar Cuando los efectivos llegaron a la intersección de Favaloro y Tambor de Tacuarí, observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del sujeto que era buscado.

Al identificarse como policías, el hombre emprendió la huida a pie, pero el intento duró poco. Los agentes lograron alcanzarlo e interceptarlo a pocos metros, ya en el interior del Lote Hogar N°38.

Tras reducirlo, solicitaron un móvil para concretar su traslado hasta la sede de la Subcomisaría Cipolletti.