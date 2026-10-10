    • 10 de octubre de 2026 - 12:16

    La Policía Rural detuvo a dos hombres con pedidos de captura en San Juan

    Los sospechosos fueron interceptados durante patrullajes preventivos de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos. Ambos tenían requerimientos judiciales vigentes y antecedentes por delitos contra la propiedad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos hombres que eran buscados por la Justicia fueron detenidos durante operativos de prevención y averiguaciones realizados por la Policía Rural en distintas zonas de San Juan. Los efectivos de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos lograron identificarlos a partir de información previa sobre los pedidos de captura vigentes.

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    Uno de los detenidos, de apellido Allende y mayor de edad, registra múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes.

    El segundo sospechoso, de apellido Olmos, también mayor de edad, cuenta con antecedentes por distintos hechos, entre ellos delitos contra la propiedad. En su caso, quedó a disposición de la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto.

    Los procedimientos se concretaron en el marco de los patrullajes preventivos que realiza la fuerza en el ámbito rural. Según la información policial, los dos hombres tenían requerimientos judiciales pendientes, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

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