Para festejar a mamá: las propuestas gratuitas que ofrecerá Capital este sábado y domingo

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó una variada agenda de actividades gratuitas para este sábado 17 y domingo 18 de octubre . La propuesta reúne eventos culturales, artísticos y recreativos diseñados para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana por el Día de la Madre , con actividades simultáneas en tres emblemáticos espacios de Capital.

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Uno de los platos fuertes del fin de semana será el Nacional Hip Boss 2026 , una destacada competencia de freestyle y rap escrito que desembarcará en el Skate Park capitalino. El evento convocará a referentes de la cultura hip hop de todo el país, con una marcada y especial participación de mujeres.

La cita es tanto el sábado 17 como el domingo 18 de octubre, a partir de las 16:00 horas . La jornada se completará con intervenciones de arte urbano en vivo y una feria cultural.

Para los amantes del género fantástico y de suspenso, el Museo de la Historia Urbana (MHU) presentará “Laberinto de sombras” , un encuentro que fusiona el terror con las artes gráficas y la literatura.

Proyección de cortometrajes audiovisuales de terror.

Charlas con autores y referentes del género.

Exposición de los trabajos ganadores del certamen gráfico y literario municipal.

Feria de libros, cómics, ilustraciones, stickers, pins y producciones independientes.

"Plaza y Arte" especial para mamá en la Estación San Martín

En tanto, el Centro Cultural Estación San Martín albergará una edición especial del ciclo Plaza y Arte por el Día de la Madre, pensada para el paseo familiar y el acompañamiento a emprendedores locales.

De 17:00 a 20:00 horas, los asistentes podrán recorrer:

Paseo de artesanos y manualistas.

Talleres abiertos y gratuitos de reciclaje, pintura y mix media.

Puestos gastronómicos, maquillaje artístico y castillo inflable para los más pequeños.

La iniciativa municipal busca potenciar la circulación de vecinos y turistas por los paseos públicos de la Ciudad, al tiempo que genera una plataforma de visibilización y ventas para artistas, emprendedores y hacedores culturales de la provincia.