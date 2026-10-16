    • 16 de octubre de 2026 - 17:24

    Para festejar a mamá: las propuestas gratuitas que ofrecerá Capital este sábado y domingo

    La Municipalidad organizó propuestas de freestyle, literatura de terror y paseos de artesanos para agasajar a mamá.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó una variada agenda de actividades gratuitas para este sábado 17 y domingo 18 de octubre. La propuesta reúne eventos culturales, artísticos y recreativos diseñados para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana por el Día de la Madre, con actividades simultáneas en tres emblemáticos espacios de Capital.

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    Freestyle y rap nacional en el Skate Park

    Uno de los platos fuertes del fin de semana será el Nacional Hip Boss 2026, una destacada competencia de freestyle y rap escrito que desembarcará en el Skate Park capitalino. El evento convocará a referentes de la cultura hip hop de todo el país, con una marcada y especial participación de mujeres.

    La cita es tanto el sábado 17 como el domingo 18 de octubre, a partir de las 16:00 horas. La jornada se completará con intervenciones de arte urbano en vivo y una feria cultural.

    Miedo y literatura en el Museo de la Historia Urbana

    Para los amantes del género fantástico y de suspenso, el Museo de la Historia Urbana (MHU) presentará “Laberinto de sombras”, un encuentro que fusiona el terror con las artes gráficas y la literatura.

    La grilla del espacio contempla:

    • Proyección de cortometrajes audiovisuales de terror.

    • Charlas con autores y referentes del género.

    • Exposición de los trabajos ganadores del certamen gráfico y literario municipal.

    • Feria de libros, cómics, ilustraciones, stickers, pins y producciones independientes.

    "Plaza y Arte" especial para mamá en la Estación San Martín

    En tanto, el Centro Cultural Estación San Martín albergará una edición especial del ciclo Plaza y Arte por el Día de la Madre, pensada para el paseo familiar y el acompañamiento a emprendedores locales.

    De 17:00 a 20:00 horas, los asistentes podrán recorrer:

    • Paseo de artesanos y manualistas.

    • Talleres abiertos y gratuitos de reciclaje, pintura y mix media.

    • Puestos gastronómicos, maquillaje artístico y castillo inflable para los más pequeños.

    La iniciativa municipal busca potenciar la circulación de vecinos y turistas por los paseos públicos de la Ciudad, al tiempo que genera una plataforma de visibilización y ventas para artistas, emprendedores y hacedores culturales de la provincia.

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