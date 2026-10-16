Regularización dominial en San Juan: cuáles son los requisitos necesarios para tener la escritura

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, informó los requisitos clave para aquellos sanjuaninos que necesiten iniciar el trámite de escrituración y regularización dominial de su vivienda. Obtener el título de propiedad no solo brinda seguridad jurídica sobre el inmueble, sino que además facilita el acceso a servicios básicos y a líneas de crédito hipotecario para obras de mejora o ampliación.

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Ante las reiteradas consultas de los vecinos, el organismo provincial brindó precisión sobre qué tipo de propiedades pueden ingresar al programa y cuáles quedan excluidas.

Desde la Dirección de Regularización Dominial explicaron de forma categórica que no es posible escriturar terrenos baldíos, fincas productivas ni inmuebles sin edificar. El trámite está destinado exclusivamente a propiedades destinadas a vivienda única y permanente.

Además, se remarcó que el inmueble debe cumplir estrictamente con las medidas mínimas establecidas por Planeamiento para la zona correspondiente. Por ende, la sola posesión de un terreno o acreditar su ocupación no garantiza de forma automática la apertura del expediente.

Para comenzar la gestión, los interesados deben acreditar tanto la causa lícita de la posesión como el tiempo de residencia en el inmueble. La lista de documentación requerida incluye:

Boleta de Rentas o Nomenclatura Catastral: indispensable para corroborar la ubicación y datos técnicos del lote

Acreditación de causa lícita: Boleto de compraventa, cesión de derechos, título antecedente u otra documentación respaldatoria

Acreditación de 20 años de ocupación: Recibos y facturas que demuestren el paso del tiempo en el lugar (1 a 2 comprobantes por año)

Servicios e impuestos: Recibos de servicios públicos y boletas de tasas municipales (cuando corresponda).

Documentación personal: Fotocopia del DNI del titular solicitante y de todos los integrantes del grupo familiar conviviente

Estado civil: Acta de matrimonio actualizada y legalizada (en caso de corresponder)

Verificaciones previas antes de iniciar la gestión

Antes de presentar los papeles, es fundamental verificar que la vivienda cumpla con las normativas urbanísticas y comprobar que no existan litigios ni conflictos legales con terceros sobre la propiedad. La Dirección de Regularización se encarga de brindar asesoramiento previo para orientar al ciudadano sobre el procedimiento exacto que corresponde según la situación particular de cada finca

Dónde realizar consultas y atención al público

Quienes deseen recibir asesoramiento personalizado o verificar el estado de sus inmuebles pueden dirigirse de manera presencial o comunicarse por vía telefónica: