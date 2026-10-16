Capacitación en Inteligencia Artificial: abren 800 cupos gratuitos para sanjuaninos

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación), lanzó la inscripción para la octava cohorte del curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial (IA). La propuesta, realizada en conjunto con la organización Eidos Global, ofrecerá 800 cupos gratuitos para que sanjuaninos y sanjuaninas puedan incorporar herramientas digitales clave para el ámbito laboral y educativo.

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Las capacitaciones se desarrollarán bajo una modalidad 100% virtual y darán inicio el próximo lunes 2 de noviembre, extendiéndose a lo largo de tres semanas hasta el viernes 20 de noviembre.

Con esta nueva edición, la iniciativa busca consolidar el acceso a la tecnología en la provincia, sumándose a las siete cohortes anteriores que ya permitieron la formación de más de 1.900 personas mayores de 16 años.

El trayecto formativo contempla un total de 10 horas cátedra divididas en formato híbrido virtual:

6 horas asincrónicas: actividades prácticas individuales que cada alumno podrá realizar según su disponibilidad horaria dentro de los plazos fijados.

Para facilitar la asistencia de los estudiantes y trabajadores, se habilitarán comisiones en tres turnos a elección (sujetos a disponibilidad de cupo):

Días: Lunes, miércoles o viernes.

Turno Mañana: De 10:00 a 12:00 hs.

Turno Tarde: De 14:00 a 16:00 hs.

Turno Vespertino: De 18:00 a 20:00 hs.

Al finalizar la cursada, la entrega formal de certificados digitales para quienes completen los requisitos se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre.

Cómo inscribirse y dónde consultar el programa

La propuesta está destinada a todas las personas mayores de 16 años interesadas en comprender el funcionamiento, usos éticos y aplicaciones prácticas de los algoritmos y la IA en la vida cotidiana.

Los interesados pueden revisar el plan de estudios completo antes de completar el formulario ingresando al programa

AQUÍ

La inscripción ya se encuentra abierta de manera online a través de los canales oficiales del Ministerio de Producción.