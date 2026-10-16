San Juan expuso su modelo de modernización del transporte en un congreso internacional

En el marco de las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad 2026, desarrolladas en San Juan, el Gobierno provincial expuso las principales medidas implementadas para la modernización, desregulación y digitalización del sistema de transporte de pasajeros.

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La presentación estuvo a cargo del secretario de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno, Marcelo Molina, quien abordó los cambios normativos impulsados en la provincia para ampliar las alternativas de traslado y pasar de un esquema restrictivo a uno de libre prestación regulada para quienes cumplan los requisitos exigidos.

“Cuando uno diseña una política pública responde principalmente a que la sociedad o un desarrollo generó algo diferente y hay que blanquearlo. Tratamos de adelantarnos y habilitar la posibilidad a quien quisiera trabajar”, destacó Molina durante su disertación.

Uno de los ejes centrales de la exposición fue la incorporación de herramientas tecnológicas para optimizar la experiencia de los usuarios en el transporte público y el tránsito urbano.

Integración con Google: para brindar información precisa sobre las líneas, paradas y recorridos de colectivos en tiempo real.

Plataforma conjunta con Waze: orientada a informar a los conductores sobre desvíos, cortes e interrupciones del tránsito.

Medios de pago abiertos: avance hacia la apertura de nuevas alternativas de pago digital para el pasaje de colectivo, más allá del sistema tradicional.

ReProTran: datos al servicio de la planificación

En el proceso de reorganización del sector, el Ministerio de Gobierno puso en funcionamiento el Registro Provincial del Transporte (ReProTran). Esta plataforma oficial centraliza los datos de prestadores, choferes, vehículos, contratantes, viajes y pasajeros en San Juan.

Según se detalló en el encuentro, el ReProTran ya contabiliza 1.845 registros activos, lo que le permite a la provincia contar con estadísticas e indicadores precisos para el diseño de políticas públicas. “La modernización de los sistemas nos da datos importantes a la hora de diseñar medidas en favor del pasajero”, remarcó Molina.

Debate internacional en la UNSJ

Las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad 2026 se llevaron a cabo el miércoles 14 y jueves 15 de octubre en el Auditorio del Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería (UNSJ).

El evento fue organizado por la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICAM), el Departamento de Ingeniería Civil de la UNSJ y el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan, y reunió a especialistas locales e internacionales. Durante dos jornadas se debatió sobre transición energética, electromovilidad, transporte para la minería del cobre, pasos fronterizos y vehículos automatizados