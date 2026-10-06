    • 6 de octubre de 2026 - 19:54

    Celia, la mamá de Messi, vive a pura emoción la gran despedida de su hijo en el Monumental

    Ubicada en un sector preferencial del estadio, la madre del capitán argentino sigue de cerca cada momento de la fiesta histórica ante Benín. La emoción familiar en una noche inolvidable para el fútbol nacional.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Estadio Monumental es este martes el epicentro de una de las jornadas más movilizantes de la historia del deporte argentino, en el marco de la gran despedida de Lionel Messi con la camiseta de la selección nacional. Entre la multitud de hinchas, banderas y figuras que colmaron las tribunas, todas las miradas confluyeron también en un sector muy especial: el palco donde se ubicó Celia Cuccittini, la madre del capitán.

    Leé además

    Lionel Messi.

    El emotivo posteo de Lionel Messi en la previa de su despedida: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar"
    los campeones del mundo que estaran en la despedida de messi: ¿que pasara con el papu gomez?

    Los campeones del mundo que estarán en la despedida de Messi: ¿qué pasará con el Papu Gómez?

    Visiblemente conmovida y acompañada por sus seres queridos, Celia vivió el paso a paso de la previa y el inicio del encuentro frente a Benín con los sentimientos a flor de piel. Las cámaras de transmisión captaron los momentos en los que la mamá del astro no pudo contener las lágrimas al escuchar la ovación ensordecedora de más de 80.000 almas que coreaban el nombre de su hijo.

    Un apoyo incondicional que marcó una carrera única

    La presencia de Celia en el palco familiar representa la imagen viva del esfuerzo, el sacrificio y el acompañamiento incondicional que acompañó a Lionel Messi desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en el mejor jugador del planeta.

    Mientras el Monumental se convertía en una caldera de cánticos, aplausos y emoción tras la caravana que conmovió al país, la familia del 10 vivió desde las alturas una noche consagratoria que sella un ciclo dorado para la historia de la Albiceleste.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la ultima arenga de messi: que les dijo a sus companeros antes de su despedida

    La última arenga de Messi: qué les dijo a sus compañeros antes de su despedida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    minuto 10 y ovacion historica: el emotivo homenaje a lionel messi en su despedida

    Minuto 10 y ovación histórica: el emotivo homenaje a Lionel Messi en su despedida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    las fotos de los famosos en el ultimo partido de messi en la seleccion argentina

    Las fotos de los famosos en el último partido de Messi en la Selección Argentina

    Lionel Scaloni lloró durante el Himno argentino.

    Scaloni se emocionó hasta las lágrimas durante el himno en la despedida de Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo