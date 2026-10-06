Celia, la mamá de Messi, vive a pura emoción la gran despedida de su hijo en el Monumental

Ubicada en un sector preferencial del estadio, la madre del capitán argentino sigue de cerca cada momento de la fiesta histórica ante Benín. La emoción familiar en una noche inolvidable para el fútbol nacional.

El Estadio Monumental es este martes el epicentro de una de las jornadas más movilizantes de la historia del deporte argentino, en el marco de la gran despedida de Lionel Messi con la camiseta de la selección nacional. Entre la multitud de hinchas, banderas y figuras que colmaron las tribunas, todas las miradas confluyeron también en un sector muy especial: el palco donde se ubicó Celia Cuccittini, la madre del capitán.

Visiblemente conmovida y acompañada por sus seres queridos, Celia vivió el paso a paso de la previa y el inicio del encuentro frente a Benín con los sentimientos a flor de piel. Las cámaras de transmisión captaron los momentos en los que la mamá del astro no pudo contener las lágrimas al escuchar la ovación ensordecedora de más de 80.000 almas que coreaban el nombre de su hijo.

Un apoyo incondicional que marcó una carrera única La presencia de Celia en el palco familiar representa la imagen viva del esfuerzo, el sacrificio y el acompañamiento incondicional que acompañó a Lionel Messi desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en el mejor jugador del planeta.