El ciclo Cervecitas Sanjuaninas debuta con el OktoberFest combinando cerveza local, sabores y música en Capital

El universo de la cerveza artesanal en San Juan es tan amplio y variado como la cantidad de fábricas y propuestas que se desarrollan en distintos puntos de la provincia. Con el objetivo de revalorizar el trabajo de los fabricantes es que se dará inicio al ciclo Cervecitas Sanjuaninas , una propuesta que tendrá su debut con la edición “OktoberFest” en el corazón de Capital.

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“Desde hace rato que venimos con ganas de hacer algo, y hemos logrado que la Municipalidad de la Ciudad de San Juan nos acompañe con la iniciativa” , comentó en contacto con DIARIO DE CUYO Nicolás Sirvente, de la fábrica Sholken, uno de los responsables de la organización del evento que tendrá propuestas para todos los gustos. El objetivo detrás del evento es que el público sanjuanino pueda conocer las propuestas locales, las distintas variedades que se elaboran, muchas de ellas premiadas a nivel nacional, como también tomar contacto con los fabricantes y sus historias.

La jornada estará acompañada de distintas propuestas y sorpresas, siendo sin duda una oportunidad ideal para pasar una tarde distinta, siendo la cerveza artesanal la excusa ideal para el encuentro.

El Ocktoberfest es el festival cervecero más grande del mundo que se celebra en Alemania. Debido a su importancia y alcance es que la dinámica se ha replicado en distintos puntos del mundo. En Argentina, el evento más grande de estas características se celebra en Villa general Belgrano, en Córdoba; mientras que en otros puntos del país distintos bares y localidades tienen sus celebraciones aprovechando la fecha.

En base a esa premisa es que desde Cervecitas Sanjuaninas decidieron que era la oportunidad ideal para debutar ante el público con la primera edición del Oktoberfest sanjuanino. Sin embargo, la intención del grupo de elaboradores locales es poder darle continuidad al ciclo a lo largo del año, con distintos eventos a desarrollar en toda la provincia, con la misma premisa: que sea gratuito para el público.

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“Es la forma que encontramos de que conozcan nuestras cervezas, ya que de lo contrario tienen que ir a los bares o directamente a las fábricas y muchas personas a veces desconocen las variedades que se elaboran y la calidad de la cerveza local”, sostuvo Nicolás.

La primera edición del ciclo sin duda dejará la vara en su nivel más alto. Hasta el momento son nueve las fábricas que confirmaron su participación en el evento: Sholken, Umbral, mandrake, Donata del Desierto, Cumbre, Mann Brewery, Oasis, Ancestral y Angualasto. Cada una de ellas estará llegando con las distintas variedades que elaboran, para que el público sanjuanino pueda elegir entre un amplio abanico de opciones, buscando la cerveza más afín a cada gusto.

También se sumarán stands de colectividades, quienes estarán brindando información sobre sus culturas, prácticas y traiciones, además de algún producto típico de cada región, siendo sin duda un viaje a distintos puntos del mundo sin necesidad de moverse de San Juan. El patio gastronómico dirá presente con la presencia de distintos food truck con alternativas tanto dulces como saladas.

A la celebración se acoplará una feria de artesanos, quienes estarán exhibiendo sus creaciones y manualidades. Mientras tanto, el escenario también tendrá actividad. Sawabona y La Vip de Nápoles estarán desplegando su talento; mientras que la velada cerrará con la musicalización de DJ Javi Gon. La conducción quedará en manos de Marce Rouge y Luis Linares, quienes con su característico humor y carisma le pondrán todo el color a la celebración.

“La idea es generar un ciclo que sea continuo, poder moverlo por distintos departamentos y que sea gratis para todo el público, para que los sanjuaninos pueda conocernos”; sostuvo Sirvente.

Así, los amantes de la cerveza artesanal como aquellos que gustan de disfrutar de la bebida y de un momento distinto podrán ser parte de una celebración que sin duda llegó para quedarse.

El dato sobre el Ciclo Cervecitas Sanjuaninas

La primera edición del ciclo cuenta con el apoyo integral de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, particularmente del área Turismo.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 23 de octubre, en la Plaza Hipólito Yrigoyen (también conocida como Plaza La Joroba), ubicada en 9 de Julio y Mendoza, Capital. La actividad iniciará desde las 19 horas y se extenderá hasta entrada la noche. Cabe recordar que el ingreso al evento es libre y gratuito.