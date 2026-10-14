Del "amigo del alma" a la foto íntima: el gesto de Shakira con Antonio de la Rúa que revolucionó las redes

Shakira compartió en Instagram una foto junto a Antonio de la Rúa , tomada durante la celebración posterior al cierre de su residencia en Madrid . La imagen, en blanco y negro , la muestra apoyada en el hombro de su expareja, en un momento distendido después de la última función de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española.

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La cantante terminó el lunes 12 de octubre la etapa europea de su gira, con 13 shows en Macondo Park , el recinto levantado especialmente para esta residencia. En el posteo, escribió un extenso mensaje de despedida en el que contó que estas funciones marcaron un antes y un después en su vida y que no quería irse.

Shakira agradeció a los fans que viajaron desde España, Europa, Latinoamérica y otros rincones del mundo , y les dijo que le dieron la fuerza para salir al escenario cada noche con alegría. También reconoció a los artistas invitados de la última función y a todo el equipo de producción , que hizo posible un proyecto que, según ella, parecía una locura. Cerró con un mensaje para Madrid , que la recibió con los brazos abiertos, y con una referencia a la “lobita” que se reencuentra con su manada.

En Madrid, Shakira cerró el paso por Europa de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y sorprendió con un mensaje dedicado a Antonio de la Rúa. “Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy… pic.twitter.com/6d9MhMVmo5

La foto se suma a un gesto previo: durante el show de cierre , la cantante le dedicó unas palabras a De la Rúa frente al público. Lo definió como alguien que la acompañó durante toda la gira y que trabajó detrás de la creación y los detalles de Macondo Park .

En ese momento también habló del vínculo actual. Recordó que en la vida todo se transforma y que quien fue su compañero hoy es su “amigo del alma” , y le agradeció públicamente.

Una historia de 16 años

Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Durante más de una década, el empresario tuvo un rol central en la carrera de la artista y participó en la gestión de distintos proyectos, entre ellos el lanzamiento del disco Laundry Service, uno de los más exitosos de su carrera a nivel internacional.

La pareja anunció su separación en enero de 2011 mediante un comunicado conjunto, en el que destacaron el respeto y el cariño mutuo y señalaron que seguirían trabajando juntos. Con los años, esa colaboración profesional también terminó, y ambos mantuvieron un perfil bajo sobre su vida personal.

Rumores de acercamiento

El reencuentro público alimenta las versiones que circulan hace meses sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos. Las especulaciones habían cobrado fuerza por última vez en agosto, cuando se difundió una foto de los dos en un restaurante de Miches, República Dominicana, junto a Tonino Mebarak, hermano de la cantante, y al empresario George Nader, quien publicó la imagen en sus redes.

Por ahora, ni Shakira ni De la Rúa confirmaron una relación. En esta ocasión, la imagen y los agradecimientos se enmarcan en el trabajo conjunto que desarrollaron para crear Macondo Park y la gira europea que acaba de terminar.