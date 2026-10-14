Quién es Josefina Lynch, la cantante señalada como el detonante de la ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch , cantante y expareja de Joaquín Levinton , quedó en el centro de la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , anunciada a los 27 días de su casamiento . Así lo planteó Karina Iavícoli en LAM (América TV): según su versión, Lynch habría sido el verdadero detonante de la crisis, por encima de Mariana Marx , la escritora que hasta ahora aparecía como la tercera en discordia.

De acuerdo con el relato de la panelista, todo habría estallado el viernes previo al anuncio . Lynch fue ese día al estudio de grabación de Ortega, y Prandi habría encontrado mensajes de tono subido entre ambos. Ahí lo habría confrontado. Iavícoli contó que Ortega le respondió que se trataba de trabajo .

Lo que habría agravado el malestar de la conductora fueron unas fotos que la propia Lynch había subido a su Instagram , tomadas en el estudio y calificadas por la panelista como muy provocadoras . Según Iavícoli, la cantante las borró cuando ella empezó a seguirla en la red social.

Pese a la discusión, los encuentros habrían continuado : Ortega y Lynch se habrían vuelto a ver en el estudio el sábado y el domingo . Por eso, según esta versión, Prandi echó a Ortega de la casa el lunes .

Iavícoli también marcó un dato extra : la supuesta conexión con Ana Paula Dutil , expareja de Ortega , que ya había sido mencionada en la polémica por un episodio similar con otra mujer. Para la panelista, lo llamativo no es otra cosa que la reaparición de Dutil en la historia.

En el programa que conduce Ángel de Brito intentaron comunicarse con Lynch para conocer su versión, pero no respondió. En cambio, empezó a subir contenido a su Instagram que fue interpretado como una respuesta indirecta a la exposición mediática.

En SQP (América TV), Iavícoli sumó una descripción del perfil de la cantante: la comparó con una Prandi en versión más joven y recordó que tuvo un noviazgo con un artista muy famoso, Joaquín Levinton.

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Esta versión se suma a la que había circulado horas antes sobre Mariana Marx, escritora y amiga de Dutil, quien admitió haber ido al estudio de Ortega para producir un audiolibro. Según Iavícoli, ese episodio habría sido un malentendido menor: la panelista aclaró que, si bien Prandi sí discutió con Ortega, Marx no estaba presente, y que el conflicto de fondo se desató con la llegada de Lynch.

Hasta el momento, ni Emanuel Ortega ni Josefina Lynch hicieron declaraciones públicas que confirmen o desmientan lo que se dijo en televisión, mientras la separación sigue generando repercusión.