La madre de Wanda Nara cargó contra Mauro Icardi y lo comparó con el caso de Valentín Yankelevich

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, acusó a Mauro Icardi de ejercer violencia sobre sus nietas y protagonizó un tenso cruce televisivo al mencionar el caso de Valentín Yankelevich. Sus dichos llegaron tras el episodio del fin de semana largo, cuando Wanda Nara fue con la Policía a la casa del futbolista y de la China Suárez por una situación que involucraba a su hija menor.
El tema comenzó en Bondi Live, donde Colosimo contó que la nena llamó llorando a su mamá para decirle que el papá se había ido a Disney con los hijos de su pareja. Más tarde siguió con el tema en LAM, donde sostuvo que se enteró de lo ocurrido por Wanda y que lo grave es que las abogadas del jugador salen a defender lo indefendible. Rechazó la explicación de que Icardi debió salir de apuro por un trabajo o un papel, y afirmó que hoy esos trámites se hacen por mail, por lo que, según ella, es una mentira.
Colosimo pidió a todos que escuchen y crean a los menores, y dijo que casos como el de Yankelevich le duelen “el triple”. Agregó que ve la violencia que, según ella, atraviesan sus nietas y que nadie hace nada, porque la madre sola no puede.
Ahí la interrumpió Karina Iavícoli, quien le preguntó qué quiso insinuar y si les pegan. Colosimo respondió que sí quiso decir que las niñas son maltratadas y violentadas “en todo sentido”, pero aclaró que no habló de golpes: pidió que no le pusieran en la boca palabras que no dijo, remarcó que cada caso es distinto y que no comparó de forma directa. Iavícoli le advirtió que lo que decía era muy grave y le pidió que se tranquilizara, pero Colosimo se negó y dijo que se expresa muy bien.