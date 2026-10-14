La madre de Wanda Nara cargó contra Mauro Icardi y lo comparó con el caso de Valentín Yankelevich

La madre de Wanda Nara cuestionó que el futbolista viajara con la China Suárez y los hijos de ella, y comparó el caso con el de Valentín Yankelevich. En LAM tuvo un tenso cruce con Karina Iavícoli.

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, acusó a Mauro Icardi de ejercer violencia sobre sus nietas y protagonizó un tenso cruce televisivo al mencionar el caso de Valentín Yankelevich. Sus dichos llegaron tras el episodio del fin de semana largo, cuando Wanda Nara fue con la Policía a la casa del futbolista y de la China Suárez por una situación que involucraba a su hija menor.

El tema comenzó en Bondi Live, donde Colosimo contó que la nena llamó llorando a su mamá para decirle que el papá se había ido a Disney con los hijos de su pareja. Más tarde siguió con el tema en LAM, donde sostuvo que se enteró de lo ocurrido por Wanda y que lo grave es que las abogadas del jugador salen a defender lo indefendible. Rechazó la explicación de que Icardi debió salir de apuro por un trabajo o un papel, y afirmó que hoy esos trámites se hacen por mail, por lo que, según ella, es una mentira.

Colosimo pidió a todos que escuchen y crean a los menores, y dijo que casos como el de Yankelevich le duelen “el triple”. Agregó que ve la violencia que, según ella, atraviesan sus nietas y que nadie hace nada, porque la madre sola no puede.