El fin de un sueño: Bhae fue eliminada de Popstars a un paso de la semifinal

La talentosa cantante sanjuanina se despidió del concurso musical de Telefe con agradecimiento y la promesa de que llenará estadios.

La sanjuanina Bhae concluyó su paso por Pospstars, pero no su sueño de llenar estadios.

La cantante sanjuanina Florencia Gutiérrez, conocida artísticamente como Bhae, quedó fuera de Popstars tras caer en el duelo definitorio frente a Kala Bidner, en la última eliminatoria previa a las semifinales. Interpretando "Ven Conmigo (Solamente Tú)" de Christina Aguilera, la artista sanjuanina dejó el reality musical de Telefe en la ronda 30.

Bhae cantó Ven Conmigo. Fue su última performance en Popstars Tras finalizar su presentación, el estudio se colmó de momentos conmovedores y muestras de admiración. El conductor Nico Vázquez abrió el reconocimiento expresando: "Tremenda cantante, Bhae", a lo que los miembros del jurado asintieron y sumaron sus elogios por su evolución. Emocionada, la sanjuanina respondió con gratitud: "Muchas gracias por todos los consejos. Voy a seguir sacando mi música". Ante la promesa del jurado ("Te vamos a cruzar"), Bhae devolvió con firmeza y sonrisa: "Sí, me van a cruzar. Voy a llenar estadios, se los juro".

Bhae y Kala quedaron en la definición final. Nicki dio el veredicto. El tramo final -donde quedaron definidas las 15 semifinalistas- estuvo marcado por el compañerismo y el afecto. Tras fundirse en un emotivo y prolongado abrazo con Kala, las demás participantes del certamen se acercaron inmediatamente para abrazarla y contenerla, entre lágrimas. Ya en la entrevista posterior a cámara, con la voz quebrada por la emoción, reflexionó sobre su paso por el programa: "Soy consciente hasta dónde llegué y todo lo que hice, todo lo que aprendí. Me llevo una experiencia muy hermosa que no pensé que me iba a pasar, así que nada, estoy muy feliz igual. Hasta acá llegamos".

Entre lágrimas, Bhae agradeció su paso por el reality musical y le expresó al jurado "Me van a cruzar, voy a llenar estadios" Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García, jurado de Popstars 2026, despidieron a Bhae Bhae: la voz que sueña con estadios Pocos días antes de su despedida del certamen, la artista de 24 años charló con DIARIO DE CUYO sobre el vertiginoso cambio que implicó pasar de cantar en el subte -como se gana la vida en Buenos Aires, donde se radicó en busca de su sueño- a la pantalla chica. "Es como el encontrarme de repente con que la gente me empieza a conocer”, comentó entonces, sorprendida por las muestras diarias de afecto tanto en las calles porteñas como en las redes sociales.

En aquella oportunidad, la talentosa sanjuanina -conocedora de las reglas del juego- barajó la posibilidad de ser eliminada. Al respecto, y con fuerte convicción, de la que también ha dado muestras en el reality, expresó: "pero si no (quedo), yo igual voy a seguir. En el caso de que no quede en la banda, continuaré haciendo mi música, como lo vengo haciendo".