Bhae: "Hoy es el subte, pero sé que mañana va a ser un gran estadio"

Mientras sigue cantando en los vagones del subte porteño, avanza como una de las figuras más potentes del reality musical Popstars en Telefe . Florencia Gutiérrez , conocida artísticamente como Bhae , es la única representante sanjuanina que sigue en el certamen , cautivando al jurado con su impronta, talento y personalidad.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, la artista que a sus 24 años se reparte entre su trabajo, las exigentes jornadas de grabación y los ensayos de armonías en tiempo, reconoce que esta experiencia televisiva ha transformado su rutina por completo, si bien no pierde la esencia. " Es como el encontrarme de repente con que la gente me empieza a conocer ”, sostuvo.

Esa popularidad creciente se refleja en situaciones cotidianas que la conmueven día a día. “Ah, vos sos la chica de la tele”, me dicen en el subte. "También se ve en los números en mi Instagram, con los mensajes, y hasta cuando salgo a la calle a comprar… o sea, es muy loco lo que me está pasando, es algo nuevo y nada, amándolo", confesó con entusiasmo.

Actualmente, el programa -del que surgió Bandana- cuenta con algo más de 20 participantes en carrera, y la sanjuanina mantiene intacta la ilusión de integrar la formación final, aunque comprende la complejidad de la selección.

" Por supuesto, las chances y las ganas están. También es entender que es un concurso en el que solo muy poquitas van a quedar en la banda ", reconoció. Sin embargo, su mirada trasciende el resultado del certamen: " Siento que esto es un trampolín y ya me ha dado un impulso muy grande . La cantidad de gente que me está conociendo, que está escuchándome, tanto mi música como lo que tengo para decir…”, comentó Bhae, que tiene muy claro su objetivo.

Bhae en Popstars, un camino de aprendizaje, amigas, nervios y alegrías

“Si quedo ¡imaginate!, pero si no, yo igual voy a seguir. En el caso de que no quede en la banda, continuaré haciendo mi música, como lo vengo haciendo", declaró la sanjuanina, que busca la oportunidad, pero no se queda ahí. De hecho, consultada sobre si se proyecta como ganadora de Popstars, respondió contundente: “Me proyecto siendo una gran estrella”, confesó la artista, que abraza con fuerza las amistades que ha forjado en este trayecto, no siempre lleno de rosas, y, por supuesto, el “enorme” crecimiento musical.

“El aprendizaje con los coaches es tremendo, todo el tiempo preguntándoles cosas para aprender cada día más, sacando dudas. No todos los días podés tener a esa gente ayudándote, así que nada, es una locura”, valoró.

Bhae, detrás del gran sueño

El camino de Bhae hacia la capital federal tuvo idas y vueltas marcadas por el esfuerzo. Su primer intento a los 20 años fue breve, pero la convicción de su vocación la hizo regresar para radicarse de manera definitiva. "A los 20 me vine para acá, pero estuve un añito nomás, volví, estuve dos años en San Juan trabajando y fue darme cuenta que realmente necesitaba estar acá, porque acá hay más oportunidades, aunque extraño todos los días estar en San Juan", sostuvo.

Hacia finales del año pasado, tras quedarse sin empleo, tomó una decisión crucial: "Con la plata que tenía fui y me compré un parlante a Once y decidí seguir. Necesitaba juntar esas dos cosas, seguir con la música y trabajar para poder pagar mis gastos; y bueno, me puse a cantar en el subte y ese es mi ingreso y al mismo tiempo una salida para que la gente me conozca", contó. "Y sigo cantando en el subte. Ahora me están saliendo otras cositas, por el mismo hecho de estar en la tele, pero vivo de eso", afirmó.

"Estoy súper agradecida con el hecho de poder vivir de cantar, porque eso es lo que realmente amo, pero sé que también es un trampolín para que la gente me siga conociendo todos los días. Siento que hoy es el subte, pero sé que mañana va a ser un gran estadio".

Mientras tanto, Bhae, que transiciona desde la música urbana —como el trap, reggaetón y cumbia— hacia una búsqueda sonora donde convergen el pop, hip hop, soul y R&B, promociona su sencillo "Antes de irme", y proyecta el lanzamiento de su primer álbum, el cual incluirá colaboraciones destacadas. "Se viene un feat con Flor Vigna y otro feat con cuatro de las chicas de Popstars", adelantó.

San Juan, presente

El afecto que llega desde su tierra natal constituye un pilar fundamental en este momento de crecimiento profesional. "Me encanta todo el amor y todos los mensajes que me están mandando de la provincia y estoy enamorada con la idea de que también, sobre todas las cosas, me escuche la gente del lugar donde nací", expresó Bhae.

Con esa mirada, guarda en su corazón el anhelo de volver a cantar en la provincia y, especialmente, en la Fiesta del Sol. "Ojalá me dejen cantar en la Fiesta del Sol por la dedicatoria los amooo, gracias por los mensajes y apoyo, un placer ser de interior, un placer ser de la tierra del Sol y del vino", había escrito en su Instagram, tras interpretar Tren del cielo, tema que rebautizó como "Tren Sanjuanino". Y dijo a este medio: “Estoy inscripta, así que bueno, si la gente de ahí me quiere ahí, ahí voy a estar, feliz”.

Mirá a la artista sanjuanina en Popstars