Confirman que las colonias de verano se harán, pero analizarán el clima "día a día"

El Gobierno de San Juan confirmó que el programa Colonia de Vacaciones, previsto para enero de 2027, continúa vigente y descartó que se haya suspendido la iniciativa. La aclaración fue realizada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que informó que ya se iniciaron los procesos licitatorios para garantizar los elementos necesarios para su implementación en los 19 departamentos de la provincia.

El Niño modifica el mapa del clima: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con lluvias y marcado descenso térmico en San Juan

Viajaron 200 kilómetros para conocer la ciudad: la inolvidable jornada de los alumnos de una escuela rural de Iglesia

La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, y tiene como objetivo brindar espacios de recreación, contención y asistencia durante el verano.

Desde el organismo provincial señalaron que las gestiones administrativas ya están en marcha para contar, en tiempo y forma, con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en todo el territorio sanjuanino.

Uno de los aspectos que se tendrá en cuenta para la organización de las Colonias de Vacaciones 2027 será la situación climática. Ante las posibles contingencias asociadas al fenómeno de El Niño, las autoridades evaluarán diariamente la realización de las jornadas, de acuerdo con las condiciones particulares de cada zona.

Según se informó, estas situaciones se abordarán en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), desde donde se analizarán las condiciones para determinar si las actividades pueden desarrollarse con normalidad.

El Ministerio aclaró que esta modalidad de evaluación diaria es habitual ante este tipo de contingencias y que responde a la necesidad de contemplar las condiciones climáticas al momento de definir la realización de las actividades.

Cuándo serán las inscripciones

En cuanto a la inscripción de los participantes, desde el Gobierno indicaron que las fechas se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación.

De esta manera, el programa continúa en marcha con la previsión de comenzar en enero de 2027, mientras avanzan los procesos necesarios para su organización y se mantiene el seguimiento de las posibles condiciones climáticas que puedan influir en su desarrollo.