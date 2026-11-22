El entrenador de la selección argentina participó del Gran Fondo Siete Lagos en San Martín de Los Andes y obtuvo la clasificación al Mundial 2027.

Podio. Scaloni sabe lo que hace arriba de una bicicleta y terminó tercero en su categoría.

Lionel Scaloni completó este domingo los 110 kilómetros del Gran Fondo Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura y se metió en el podio de su categoría. El entrenador de la selección argentina terminó tercero entre 179 competidores de su división y, con ese resultado, aseguró un lugar en el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

El técnico nacido en Pujato llegó a la Patagonia el viernes 20 de noviembre, a las 20.30, en un vuelo privado procedente de Rosario. Según reportaron medios locales, al entrenador lo acompañó gran parte de su cuerpo técnico, entre quienes figuraron Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. La comitiva se sumó así a una cita que, en esta edición, congregó a cerca de 2.500 ciclistas provenientes de distintos puntos de la Argentina y del exterior.

No era la primera vez que Scaloni se acercaba a la prueba patagónica. El entrenador ya había tomado parte en ediciones anteriores del Gran Fondo Siete Lagos, un dato que explica en parte el vínculo que mantiene con la localidad neuquina. Su regreso sumó un atractivo especial a esta 15ª edición de la competencia.

La agenda del fin de semana para los participantes comenzó el viernes con las acreditaciones, la entrega de kits y la apertura de la Expo Bici, instancia que reunió marcas vinculadas al ciclismo y actividades tanto para los corredores como para el público que se acercó a la zona.