La FIA pone el freno al gasto en la F1: qué cambia para Alpine y Franco Colapinto desde 2027

El Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aprobó nuevas regulaciones que obligarán a los equipos de Fórmula 1 a separar de forma estricta su personal y sus instalaciones de otras actividades de competición, como el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y la Fórmula E . La norma entrará en vigor con las regulaciones operativas de 2027 .

Según publicó Motorsport, el organismo detectó que algunos equipos aprovecharon estructuras corporativas compartidas para trasladar recursos humanos y tecnológicos desde otras divisiones de sus compañías, sin que esos costos se contabilizaran por completo dentro del tope presupuestario de la F1, que hoy es de 215 millones de dólares por temporada.

El tema era un «secreto a voces» en el paddock. Las sospechas apuntarían a Aston Martin, Ferrari, Cadillac y Alpine , que tienen equipos en el WEC . También podría sumarse Toyota , vinculada a Haas F1 Team como su principal sponsor. En el caso de Alpine , propiedad del Grupo Renault, también podría haber una asociación con Nissan en la Fórmula E , aunque el equipo de Enstone usa unidades de potencia de Mercedes. Infobae aclara que no está confirmado que Alpine haya obtenido ventaja alguna.

La clave estaría en que los ingenieros de Aston Martin y Alpine puedan trabajar en distintas categorías , lo que facilitaría trasladar información para el desarrollo. Aunque los equipos que atienden los autos en cada campeonato no son los mismos que los de F1, la electrificación creciente, con una proporción de 47% eléctrico y 53% combustión en los motores actuales de la F1, alimenta las sospechas de que se prueben componentes en otras categorías.

El antecedente más claro es el de Mercedes , que compitió en la Fórmula E en las temporadas 2019/20 y 2021/22 y ganó los campeonatos de Pilotos y Constructores . Esa base de desarrollo se aplicó luego al equipo de F1, con Toto Wolff al frente, ante el cambio de reglamento de 2026.

La FIA busca evitar que esa supuesta ventaja continúe en 2027, cuando McLaren y Ford, motorista de Red Bull, vuelvan a la clase principal del WEC. Semanas atrás, Lando Norris probó en Portimao el MCL-HY que McLaren usará en esa categoría.

Qué cambia con la nueva normativa

Hasta ahora, un ingeniero podía dividir su jornada entre la F1 y otros programas de la misma empresa, y solo la proporción atribuida a la F1 se sumaba al tope, lo que favorecía a los equipos ligados a grandes grupos industriales. Las nuevas reglas establecen:

Prohibición de compartir activos tecnológicos: simuladores, túneles de viento, bancos de pruebas, centros de datos y sistemas informáticos.

simuladores, túneles de viento, bancos de pruebas, centros de datos y sistemas informáticos. Segregación física dentro de las fábricas: el personal ajeno al equipo de F1 no podrá ingresar a las áreas de la categoría , y los empleados de F1 tampoco podrán trabajar en otras divisiones ni visitar a sus compañeros en esos sectores.

el personal ajeno al equipo de F1 , y los empleados de F1 tampoco podrán trabajar en otras divisiones ni visitar a sus compañeros en esos sectores. Nuevo contrato para quien cambie de área: deberá detallar sus funciones y se desactivarán de inmediato su correo corporativo y sus credenciales anteriores.

deberá detallar sus funciones y se su correo corporativo y sus credenciales anteriores. Plazos de espera: quien deje el equipo de F1 no podrá volver hasta que pase al menos un año, y quien llegue desde otro programa deberá cumplir tres meses de gardening leave, sin participar en ninguna actividad de la compañía.

El debate sobre el tope presupuestario

La discusión no es nueva. Christian Horner, ex director de Red Bull, pidió en declaraciones a Autosport que la F1 suba el límite actual, y afirmó que los equipos más fuertes gastan en realidad entre 500 y 600 millones de dólares por temporada. Recordó que Red Bull superó el tope en un 5% en 2021, lo que derivó en una multa de 7 millones de dólares y una reducción del 10% en las pruebas de túnel de viento y simulación.

Horner remarcó que el tope, vigente desde 2021 con 145 millones de dólares iniciales, no incluye los contratos de los pilotos, los salarios de los tres empleados mejor pagados que no compiten al volante, los viajes ni el marketing, y que existe un límite adicional de 190 millones para el desarrollo de las unidades de potencia.

Para Infobae, la medida de la FIA puede eliminar una estratagema, pero si no hay sanciones severas, los equipos fuertes podrían preferir superar el tope en un porcentaje bajo: un puesto entre los cinco primeros del Mundial de Constructores equivale a unos 20 millones de dólares.